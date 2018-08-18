Все равно как назывется, но такое гадкое создание. Повспоминала - самые проблемные были наши. Еще была семья западенцев с детьми - гуд бай кожаный диван, ручка холодильника, петли на мебели, дырки в стенах в пятак (ума не приложу что они там долбали) и постоянные претензии: "соседи внизу делают ремонт, у нас пыль, мы потратили на химчистку ХХгрн....", понтов на миллион.UA написав:vhata написав:за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).
Крутек живущий в аренде называется фраер.
Итальянцы жили разные, персы - вообще проблем не было. Жизнь не такая длинная штука, что бы выносить мозг друг другу. (форума тоже касается )