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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3352335333543355

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:07

  UA написав:
  vhata написав:
  UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).

Крутек живущий в аренде называется фраер.
Все равно как назывется, но такое гадкое создание. Повспоминала - самые проблемные были наши. Еще была семья западенцев с детьми - гуд бай кожаный диван, ручка холодильника, петли на мебели, дырки в стенах в пятак (ума не приложу что они там долбали) и постоянные претензии: "соседи внизу делают ремонт, у нас пыль, мы потратили на химчистку ХХгрн....", понтов на миллион.
Итальянцы жили разные, персы - вообще проблем не было. Жизнь не такая длинная штука, что бы выносить мозг друг другу. (форума тоже касается :))
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:31

  UA написав:
  Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало

Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"



https://m.censor.net.ua/news/3107305/na ... ch_gosstat
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, напомнили.. сдавал квартиру львовянину, донецкие нервно курили в стороне. Как девочка, что то обещал, постоянно не выполнял, и тд и тп. То есть констатирую факт, это был самый проблемный арендатор
hume
 
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