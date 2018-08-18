Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).
Крутек живущий в аренде называется фраер.
Все равно как назывется, но такое гадкое создание. Повспоминала - самые проблемные были наши. Еще была семья западенцев с детьми - гуд бай кожаный диван, ручка холодильника, петли на мебели, дырки в стенах в пятак (ума не приложу что они там долбали) и постоянные претензии: "соседи внизу делают ремонт, у нас пыль, мы потратили на химчистку ХХгрн....", понтов на миллион. Итальянцы жили разные, персы - вообще проблем не было. Жизнь не такая длинная штука, что бы выносить мозг друг другу. (форума тоже касается )
Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало
Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
Кстати, напомнили.. сдавал квартиру львовянину, донецкие нервно курили в стороне. Как девочка, что то обещал, постоянно не выполнял, и тд и тп. То есть констатирую факт, это был самый проблемный арендатор