Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).
Крутек живущий в аренде называется фраер.
Все равно как назывется, но такое гадкое создание. Повспоминала - самые проблемные были наши. Еще была семья западенцев с детьми - гуд бай кожаный диван, ручка холодильника, петли на мебели, дырки в стенах в пятак (ума не приложу что они там долбали) и постоянные претензии: "соседи внизу делают ремонт, у нас пыль, мы потратили на химчистку ХХгрн....", понтов на миллион. Итальянцы жили разные, персы - вообще проблем не было. Жизнь не такая длинная штука, что бы выносить мозг друг другу. (форума тоже касается )
Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало
Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
Кстати, напомнили.. сдавал квартиру львовянину, донецкие нервно курили в стороне. Как девочка, что то обещал, постоянно не выполнял, и тд и тп. То есть констатирую факт, это был самый проблемный арендатор
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.
Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.
Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17% Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.
Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.
Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.
zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17% Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.
вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.
и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший