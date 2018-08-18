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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3353335433553356>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 21:07

  UA написав:
  vhata написав:
  UA написав:Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"
за всю мою "лендлордовскую" историю самым му...ным арендатором был местный "крутек", все перечислять не буду, но вывез даже все ведра, швабры, тряпки, моющие и мочалки... (всегда перед новыми арендаторами загружаю такую мелочевку).

Крутек живущий в аренде называется фраер.
Все равно как назывется, но такое гадкое создание. Повспоминала - самые проблемные были наши. Еще была семья западенцев с детьми - гуд бай кожаный диван, ручка холодильника, петли на мебели, дырки в стенах в пятак (ума не приложу что они там долбали) и постоянные претензии: "соседи внизу делают ремонт, у нас пыль, мы потратили на химчистку ХХгрн....", понтов на миллион.
Итальянцы жили разные, персы - вообще проблем не было. Жизнь не такая длинная штука, что бы выносить мозг друг другу. (форума тоже касается :))
vhata
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:31

  UA написав:
  Loft написав:В Полтаве есть Медакадемия, так там целая бизнес индустрия построена вокруг: квартиры/кальянные/кафе. Очень значительное количество студентов. И если раньше только арабы, то сейчас очень растут индусы. Негров почему то мало

Скоро тема аренды сведется к вопросу - "Кого лучше взять на квартиру? Араба или индуса?"



https://m.censor.net.ua/news/3107305/na ... ch_gosstat
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, напомнили.. сдавал квартиру львовянину, донецкие нервно курили в стороне. Как девочка, что то обещал, постоянно не выполнял, и тд и тп. То есть констатирую факт, это был самый проблемный арендатор
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 23:58

  Yuri_T написав:
  барабашов написав:Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):

это дом постного

а кто это?
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:29

dell
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 20 січ, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 00:32

  барабашов написав:
  Yuri_T написав:
  барабашов написав:Не этот сиротский приют вашего друга(покрутите панораму есличё):

это дом постного

а кто это?


Наверно этот
http://crime-ua.com/news/20160702/postnyy
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:31

В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%

Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.

Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17%
Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.

Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції
України.

Зображення
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:33

Араби в Харкові:
https://m.censor.net.ua/news/3107324/py ... _politsiya
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:57

  zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.

и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:58

В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
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