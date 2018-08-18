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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11
airmax78 написав:
В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 20 січ, 2019 11:13
airmax78 написав:
В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы")
кстати и вы тоже не были исключением
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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