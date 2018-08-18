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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3352335333543355

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:31

В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%

Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.

Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17%
Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.

Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції
України.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:57

  zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.

и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:58

В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:13

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:42

moniks
а на какой период в среднем дают национальную визу в польше?
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:29

  trololo написав:moniks
а на какой период в среднем дают национальную визу в польше?

В прошлом году делали польскую национальную на год, типа по часному приглашению(норм в Шенгене год безвылазно тусить главное вьехать и выехать из Польши)
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:10

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".

Опоздали с идеей.
Во флешмобе еще до его объявления приняли участие сотни тысяч граждан Украины
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