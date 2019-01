Додано: Нед 20 січ, 2019 11:13

airmax78 написав: В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту". В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".



как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы") как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы")

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.