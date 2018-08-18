Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.
Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.
Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17% Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.
Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.
Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.
zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17% Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.
вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.
и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший
airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.
airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.