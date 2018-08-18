Додано: Нед 20 січ, 2019 10:31

В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17%Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиціїУкраїни.