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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3353335433553356>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:31

В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%

Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.

Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17%
Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.

Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції
України.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:57

  zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.

и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 10:58

В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:11

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:13

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


как показывают многолетние наблюдения, те кто больше и громче всего орет на форуме о сокращении демографии, массовом свале за бугор, обвале и вообще о грядущем пздце - спят и видят как бы шото прикупить, главное шоп цена упала, потому шо подматрасная котлетка тонковата, а увеличить ее не получается и остается лишь уповать на "абвал в разы")
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 11:42

moniks
а на какой период в среднем дают национальную визу в польше?
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 12:29

  trololo написав:moniks
а на какой период в среднем дают национальную визу в польше?

В прошлом году делали польскую национальную на год, типа по часному приглашению(норм в Шенгене год безвылазно тусить главное вьехать и выехать из Польши)
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:10

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".

Опоздали с идеей.
Во флешмобе еще до его объявления приняли участие сотни тысяч граждан Украины
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 13:57

  trololo написав:
  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.

Интересно, что может киев может предложить тому же самому новоиспеченному заробитчанину (если не профик типа сварщика или врозеточника)?
Среднюю ЗП в 13 т. грн и однушку в оренду 9т грн.?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:09

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".

Опоздали с идеей.
Во флешмобе еще до его объявления приняли участие сотни тысяч граждан Украины

А кликуши те,кто и недвиги не имеет,классика,всё как обычно.
А потом говорят начни с себя те,которые даже теоретически этого не могут сделать,но это не манипуляции,это патриотизм в их понимании.
Петросянство спросите вы?
Нет,это фарисейство чистой воды,всё то что делают сверху повторяют средние чинуши и присосавшиеся,а также мечтают делать мелкие,но их не допускают к штурвалу даже двухвёсельной шлюбки :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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