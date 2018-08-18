Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".
посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.
Интересно, что может киев может предложить тому же самому новоиспеченному заробитчанину (если не профик типа сварщика или врозеточника)? Среднюю ЗП в 13 т. грн и однушку в оренду 9т грн.?
именно так. после общаги снимали с корешем 2к шлачок на двоих, уходило примерно 30-40% от ЗП, пока не подросли доходы. чтобы зарабатывать больше 13 тыс гривен, надо уметь чето делать посерьезнее чем пробивание товаров на кассе или формирование заказов на складе.