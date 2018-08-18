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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33543355335633573358>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24

и немного о настоящей архитектуре, а то обсасывать кичливые безвкусные мопы и фасады из дешманского керамогранита и криво поставленных панорамных окон уже немного запарило:

16 самых красивых зданий Киева

https://lorien22.livejournal.com/391803 ... GxbkE49Gfk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30

  BIGor написав:
  trololo написав:
  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


посмотрел ради интереса ЗП которую предлагают новоиспеченым заробитчанам, основная масса в районе 20-25 тыс грн (если не профик типа сварщика или врозеточника). для козятина или жмеринки нормально, если жилье дешевое или оплачено. хотя дешевое или оплаченное работодателем жилье это скорее всего койка в хостеле. так долго не проработаешь.. для киева наверное маловато, чтобы встать на лыжи.

Интересно, что может киев может предложить тому же самому новоиспеченному заробитчанину (если не профик типа сварщика или врозеточника)?
Среднюю ЗП в 13 т. грн и однушку в оренду 9т грн.?


именно так. после общаги снимали с корешем 2к шлачок на двоих, уходило примерно 30-40% от ЗП, пока не подросли доходы. чтобы зарабатывать больше 13 тыс гривен, надо уметь чето делать посерьезнее чем пробивание товаров на кассе или формирование заказов на складе.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:44

  trololo написав:
  zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%
Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

вы либо глуповаты, либо целенаправленно перекручиваете данные. падение рождаемости (почему промолчали падение смертности?) связано с захватом крыма и ЛДНР. и если вы думаете, что данные за 2015 - это статистическая точка отсчета, по которой стоит ориентироваться - то это манипулирование данными в лучших традициях раша СМИ.

и в 2005 отрицательный прирост был намного хуже. без войны, исключения територрий из статистических таблиц и свала в польшу. почему? кучма ж лудший


Обожаю таких упоротых.
А вы рост отрицательного прироста населения не заметили начиная с 2015 года?
Я специально желтым пометил для таких слепых как вы. Повторю еще раз для слепых крупным шрифтом
Природный ( естественный ) прирост
2015 - ( -183 012 )
2016 - ( - 186 595 )
2017 - ( - 210 136 )
2018 - ( - 238 100 )

Насчет методологии , там внизу специально написал что с 2015 без Крыма и ОРДЛО

С 2015 по 2018 скорость естественного снижения численности населения выросла на 30%
Надо смотреть не только на абсолютные цифры, но и на динамику, рождаемость падает , смертность растет, скорость естественного снижения численности населения повышается с каждым года, ферштейн ?

По темпам ежегодного естественного снижения численности населения за год, мы дошли до 10-летнего максимума. НО тогда в статистике был Крым и ОРДЛО :!:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:50

zzzzzz Что будем делать?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 14:53

  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Я никаких подводок не буду писать. Я опубликовал цифры а выводы пусть каждый сам делает. вот в мире ТРОЛОЛО успешные реформы, и рост населения,цены на недвигу взлетают, все в шоколаде.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:00

  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


продолжать ругать злочынну владу, жалеть идеальных себя, и ждать шо придет мессия и все разрулит ессно
ну не напрягать же булки и начинать работать в самом то деле
пусть сын порошенко с себя начинает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:04

  zzzzzz написав:Насчет методологии , там внизу специально написал что с 2015 без Крыма и ОРДЛО


так я ж и говорю, что ты набрехал. на держстате было указано, что 2015 год крым и лднр указаны частично. не было одномоментного отрезания этих регионов из статистики в 2015. потому весь твой анализ - шляпа. хочешь достоверно сравнить, возьми данные по какой то области (например харьков, киев, львов), за 2005-2010-2015 годы, а не по всей украине.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:06

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Я никаких подводок не буду писать. Я опубликовал цифры а выводы пусть каждый сам делает. вот в мире ТРОЛОЛО успешные реформы, и рост населения,цены на недвигу взлетают, все в шоколаде.


так ты берешь одну цифру реальную, добавляешь еще три своих со стели, перекручиваешь - и вот результат. потому что тебя не истина интересует, а зрадофилия
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:07

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Я никаких подводок не буду писать. Я опубликовал цифры а выводы пусть каждый сам делает. вот в мире ТРОЛОЛО успешные реформы, и рост населения,цены на недвигу взлетают, все в шоколаде.

брехло, я такого не говорил. в моем мире я пашу, как собака, чтобы зарабатывать и жить достойно, и ищу возможности, а не оправдания. чтобы помогать родителям с нищенской пенсией, и достойный уровень жизни обеспечить детям. зрадофилия не дает увидеть возможности, которые вокруг, потому оставляю ее беспомощным.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 січ, 2019 15:10, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:08

  kingkongovets написав:и немного о настоящей архитектуре, а то обсасывать кичливые безвкусные мопы и фасады из дешманского керамогранита и криво поставленных панорамных окон уже немного запарило:

16 самых красивых зданий Киева

https://lorien22.livejournal.com/391803 ... GxbkE49Gfk

Ну я не уверен, что все эти дома современники адекватно воспринимали и после уютных одно- двухэтажечек, эти монстры не казались им кичливыми муравейниками.
airmax78
 
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