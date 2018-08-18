16 самых красивых зданий Киева
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Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24
и немного о настоящей архитектуре, а то обсасывать кичливые безвкусные мопы и фасады из дешманского керамогранита и криво поставленных панорамных окон уже немного запарило:
16 самых красивых зданий Киева
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:30
именно так. после общаги снимали с корешем 2к шлачок на двоих, уходило примерно 30-40% от ЗП, пока не подросли доходы. чтобы зарабатывать больше 13 тыс гривен, надо уметь чето делать посерьезнее чем пробивание товаров на кассе или формирование заказов на складе.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:44
Обожаю таких упоротых.
А вы рост отрицательного прироста населения не заметили начиная с 2015 года?
Я специально желтым пометил для таких слепых как вы. Повторю еще раз для слепых крупным шрифтом
Природный ( естественный ) прирост
2015 - ( -183 012 )
2016 - ( - 186 595 )
2017 - ( - 210 136 )
2018 - ( - 238 100 )
Насчет методологии , там внизу специально написал что с 2015 без Крыма и ОРДЛО
С 2015 по 2018 скорость естественного снижения численности населения выросла на 30%
Надо смотреть не только на абсолютные цифры, но и на динамику, рождаемость падает , смертность растет, скорость естественного снижения численности населения повышается с каждым года, ферштейн ?
По темпам ежегодного естественного снижения численности населения за год, мы дошли до 10-летнего максимума. НО тогда в статистике был Крым и ОРДЛО
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 14:53
Я никаких подводок не буду писать. Я опубликовал цифры а выводы пусть каждый сам делает. вот в мире ТРОЛОЛО успешные реформы, и рост населения,цены на недвигу взлетают, все в шоколаде.
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:00
продолжать ругать злочынну владу, жалеть идеальных себя, и ждать шо придет мессия и все разрулит ессно
ну не напрягать же булки и начинать работать в самом то деле
пусть сын порошенко с себя начинает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:04
так я ж и говорю, что ты набрехал. на держстате было указано, что 2015 год крым и лднр указаны частично. не было одномоментного отрезания этих регионов из статистики в 2015. потому весь твой анализ - шляпа. хочешь достоверно сравнить, возьми данные по какой то области (например харьков, киев, львов), за 2005-2010-2015 годы, а не по всей украине.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:06
так ты берешь одну цифру реальную, добавляешь еще три своих со стели, перекручиваешь - и вот результат. потому что тебя не истина интересует, а зрадофилия
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:07
брехло, я такого не говорил. в моем мире я пашу, как собака, чтобы зарабатывать и жить достойно, и ищу возможности, а не оправдания. чтобы помогать родителям с нищенской пенсией, и достойный уровень жизни обеспечить детям. зрадофилия не дает увидеть возможности, которые вокруг, потому оставляю ее беспомощным.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 січ, 2019 15:10, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:08
Ну я не уверен, что все эти дома современники адекватно воспринимали и после уютных одно- двухэтажечек, эти монстры не казались им кичливыми муравейниками.
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