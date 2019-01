Додано: Нед 20 січ, 2019 14:24

настоящей архитектуре, а то обсасывать кичливые безвкусные мопы и фасады из дешманского керамогранита и криво поставленных панорамных окон уже немного запарило:



16 самых красивых зданий Киева



https://lorien22.livejournal.com/391803 ... GxbkE49Gfk и немного оархитектуре, а то обсасывать кичливые безвкусные мопы и фасады из дешманского керамогранита и криво поставленных панорамных окон уже немного запарило:16 самых красивых зданий Киева

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.