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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3355335633573358>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:09

  trololo написав:так ты берешь одну цифру реальную, добавляешь еще три своих со стели, перекручиваешь - и вот результат. потому что тебя не истина интересует, а зрадофилия


в психологии это называется "обесценивание"

Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 січ, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:14

  airmax78 написав:Ну я не уверен, что все эти дома современники адекватно воспринимали и после уютных одно- двухэтажечек, эти монстры не казались им кичливыми муравейниками.


я вам больше скажу - киевляне всегда, исторически были недовольны хаотичной застройкой киева, тем не менее эти здания служат его украшением и по прошествии сотни лет, а новострои даже десятилетней давности уже сегодня выглядят морально устаревшими, а мопы ультрамодного тетриса уже сегодня вызывают скепсис у спецов, я уже не говорю о качестве и долговечности пафосно-кичливой отделки их фасадов - ради интереса потрогайте как гуляет и болтается в своих креплениях так почитаемый вами керамогранит, про то как сифонят и текут панорамные окна тут тоже говорилось достаточно
такое впечатление шо ускоренное моральное и физическое устаревание маркетологи сейчас закладывают не только при производстве электронных гаджетов и авто, но также и в недвигу
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 січ, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:28

  trololo написав:moniks
а на какой период в среднем дают национальную визу в польше?


до безвиза получал в Украине национальную польскую на год, и бизнес визу на 2 года. Отличие в том что национальная категории D-давала право нахождения 180 дней, а бизнес виза категории С- 90 дней.

пс. с национальной визой D в 90% случаев вы мне сможете оформить такс фри(только если вы попадете на офицера который не в курсе или этого не заметит). Они ее приравнивают какого то лешего к ВНЖ, а если у вас внж то вы типа житель евросоюза, а если вы житель евросоюза то никакой возврат ндс вам не положен. Это так, може кому пригодится))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:36

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Насчет методологии , там внизу специально написал что с 2015 без Крыма и ОРДЛО


так я ж и говорю, что ты набрехал. на держстате было указано, что 2015 год крым и лднр указаны частично. не было одномоментного отрезания этих регионов из статистики в 2015. потому весь твой анализ - шляпа. хочешь достоверно сравнить, возьми данные по какой то области (например харьков, киев, львов), за 2005-2010-2015 годы, а не по всей украине.


частини зони проведення антитерористичної операції
Если вы не знаете что такое зона АТО , то нефиг тут корчить из себя аналитиГА, зона АТО была четко обозначена постановлением Кабмина с перечнем населенных пунктов входящий. Если Вы не умеете читать, то советую учить методологию, брехло.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 15:39

  trololo написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Я никаких подводок не буду писать. Я опубликовал цифры а выводы пусть каждый сам делает. вот в мире ТРОЛОЛО успешные реформы, и рост населения,цены на недвигу взлетают, все в шоколаде.


так ты берешь одну цифру реальную, добавляешь еще три своих со стели, перекручиваешь - и вот результат. потому что тебя не истина интересует, а зрадофилия


Мне вообще БЕЗРАЗЛИЧНО абсолютно где вы работаете и кем, абсолютно. Если не нравятся цифры, вперед в Держстат с претензией. Считать численность населения по отдельно взятой области, серьезно? Ничего умнее в голову не пришло ? Может еще отдельно просчитать численность населения ПОХа и какого-то села Кукуево ? :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:06

  airmax78 написав:В свете такой демографии, предлагаю флешмоб-челлендж: "продай всю свою недвигу в Украине и оформи картку сталого побуту".


Смотря, что у вас за недвига и где. И как надолго вперед вы смотрите и планируете.
Кто-то с год назад тут или на валютке выкладывал сайт с мировой демографией по государствам и там можно было прогнозы наперед смотреть.

По Украине прогноз через 20 лет - где-то 25 млн человек, Польша - стабильно около 38, Англия / Германия и другие равзитые страны - рост, где 20 млн, где 50 млн.

Выводы каждый сделает свои.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:09

  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Начнем с себя :)
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:В Украине с 2015 года рождаемость упала на 17%

Держстат опубликовал очередные данные по демографической ситуации. Методика с 2015 не менялась , в ней учтен Крым и зона ОРДЛО.

Обратите внимание как с 2015 года сократилось число рождаемости и как начал расти отрицательный природный прирост населения.

Если в 2015 году родилось 411,7 тыс.чел , то в 2018 всего 343 тыс.чел. , падение составило почти 17%
Безвиз ввели только в июне 2017 так что влияние безвиза имеет ограниченное влияние.

Падение смертности не было таким значительным. Как следствие ускорился рост природного сокращения населения со 183 тыс.чел в 2015,до 238 тыс.чел в 2018 году, в процентном выражении природное сокращение население выросло на 30% с 2015 до 2018 года.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції
України.

Зображення


Если смотреть на цифру разницы между рожденными и умершими:
- ухудшение показателя началось 2012
- сейчас показатель в абсолютных величинах на уровне 2008-2010 годов
- показатель лучше чем в любой год до 2008 включительно

Какая-то недостаточно зрадная зрада
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:13

  zzzzzz написав:Если не нравятся цифры, вперед в Держстат с претензией. Считать численность населения по отдельно взятой области, серьезно? Ничего умнее в голову не пришло ? Может еще отдельно просчитать численность населения ПОХа и какого-то села Кукуево ? :mrgreen:

По миллиону квадратов ежегодно строящегося в Киеве жилья и по проблеме садиков/школ - и без статистики можно предположить что по Киеву прирост и по рождающимся и по понаехам.
Но если нужно офиц. данные, они тоже есть по Киеву - понаехи едут уже 20 лет, рождаются больше только последние 10 лет.
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=527&lang=1
Еще хорошая часть приезжих оседают в прикиевских ипенях, их в этих табличках нет.

А вымирают села и мелкие города.
Востаннє редагувалось baffet в Нед 20 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Что будем делать?


Начнем с себя :)


тут вот какое дело - тот кто действительно начинает с себя довольно неплохо себя чувствует, а тот кто постоянно надеется на «изменения сверху» - скулит, жалуется и вечно ищет виноватых
и это реальный факт, а не «прогнозы на форуме», которыми можно разве шо подтереться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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