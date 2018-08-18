Додано: Нед 20 січ, 2019 15:14

airmax78 написав: Ну я не уверен, что все эти дома современники адекватно воспринимали и после уютных одно- двухэтажечек, эти монстры не казались им кичливыми муравейниками. Ну я не уверен, что все эти дома современники адекватно воспринимали и после уютных одно- двухэтажечек, эти монстры не казались им кичливыми муравейниками.

я вам больше скажу - киевляне всегда, исторически были недовольны хаотичной застройкой киева, тем не менее эти здания служат его украшением и по прошествии сотни лет, а новострои даже десятилетней давности уже сегодня выглядят морально устаревшими, а мопы ультрамодного тетриса уже сегодня вызывают скепсис у спецов, я уже не говорю о качестве и долговечности пафосно-кичливой отделки их фасадов - ради интереса потрогайте как гуляет и болтается в своих креплениях так почитаемый вами керамогранит, про то как сифонят и текут панорамные окна тут тоже говорилось достаточнотакое впечатление шо ускоренное моральное и физическое устаревание маркетологи сейчас закладывают не только при производстве электронных гаджетов и авто, но также и в недвигу