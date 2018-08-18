в психологии это называется "обесценивание"
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Додано: Нед 20 січ, 2019 15:09
в психологии это называется "обесценивание"
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 січ, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:14
я вам больше скажу - киевляне всегда, исторически были недовольны хаотичной застройкой киева, тем не менее эти здания служат его украшением и по прошествии сотни лет, а новострои даже десятилетней давности уже сегодня выглядят морально устаревшими, а мопы ультрамодного тетриса уже сегодня вызывают скепсис у спецов, я уже не говорю о качестве и долговечности пафосно-кичливой отделки их фасадов - ради интереса потрогайте как гуляет и болтается в своих креплениях так почитаемый вами керамогранит, про то как сифонят и текут панорамные окна тут тоже говорилось достаточно
такое впечатление шо ускоренное моральное и физическое устаревание маркетологи сейчас закладывают не только при производстве электронных гаджетов и авто, но также и в недвигу
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 січ, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:28
до безвиза получал в Украине национальную польскую на год, и бизнес визу на 2 года. Отличие в том что национальная категории D-давала право нахождения 180 дней, а бизнес виза категории С- 90 дней.
пс. с национальной визой D в 90% случаев вы мне сможете оформить такс фри(только если вы попадете на офицера который не в курсе или этого не заметит). Они ее приравнивают какого то лешего к ВНЖ, а если у вас внж то вы типа житель евросоюза, а если вы житель евросоюза то никакой возврат ндс вам не положен. Это так, може кому пригодится))))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:36
частини зони проведення антитерористичної операції
Если вы не знаете что такое зона АТО , то нефиг тут корчить из себя аналитиГА, зона АТО была четко обозначена постановлением Кабмина с перечнем населенных пунктов входящий. Если Вы не умеете читать, то советую учить методологию, брехло.
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 15:39
Мне вообще БЕЗРАЗЛИЧНО абсолютно где вы работаете и кем, абсолютно. Если не нравятся цифры, вперед в Держстат с претензией. Считать численность населения по отдельно взятой области, серьезно? Ничего умнее в голову не пришло ? Может еще отдельно просчитать численность населения ПОХа и какого-то села Кукуево ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:06
Смотря, что у вас за недвига и где. И как надолго вперед вы смотрите и планируете.
Кто-то с год назад тут или на валютке выкладывал сайт с мировой демографией по государствам и там можно было прогнозы наперед смотреть.
По Украине прогноз через 20 лет - где-то 25 млн человек, Польша - стабильно около 38, Англия / Германия и другие равзитые страны - рост, где 20 млн, где 50 млн.
Выводы каждый сделает свои.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если смотреть на цифру разницы между рожденными и умершими:
- ухудшение показателя началось 2012
- сейчас показатель в абсолютных величинах на уровне 2008-2010 годов
- показатель лучше чем в любой год до 2008 включительно
Какая-то недостаточно зрадная зрада
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:13
По миллиону квадратов ежегодно строящегося в Киеве жилья и по проблеме садиков/школ - и без статистики можно предположить что по Киеву прирост и по рождающимся и по понаехам.
Но если нужно офиц. данные, они тоже есть по Киеву - понаехи едут уже 20 лет, рождаются больше только последние 10 лет.
Еще хорошая часть приезжих оседают в прикиевских ипенях, их в этих табличках нет.
А вымирают села и мелкие города.
Востаннє редагувалось baffet в Нед 20 січ, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тут вот какое дело - тот кто действительно начинает с себя довольно неплохо себя чувствует, а тот кто постоянно надеется на «изменения сверху» - скулит, жалуется и вечно ищет виноватых
и это реальный факт, а не «прогнозы на форуме», которыми можно разве шо подтереться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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