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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33583359336033613362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:50

Трололо, я тебе в 3 раз повторяю.

Врубись, есть сокращение население на 30% , а есть ускорение темпов сокращения населения на 30% это совершенно разные цифры
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:50

или вот хмельницкая достаточно депресивна?

2001- 1 430 775
2010- 1 333 150
2014- 1 306 992
2018- 1 285 267

где вимирання:??
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:57

  zzzzzz написав:Трололо, я тебе в 3 раз повторяю.

Врубись, есть сокращение население на 30% , а есть ускорение темпов сокращения населения на 30% это совершенно разные цифры


а есть просто зрадолюбы на зарплате, вроде тебя :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58

  zzzzzz написав:Уважаемый Баффет, пост был про демографию Украины.
Да в Киеве ситуация веселеее. Только если я начну выкладывать данные по депресивным областям там будут еще более страшные цифры.

В целом по Украине понятно что опа.
И эта опа одна из причин притока в Киев.
Рост населения крупных городов - характеристика многих нищих стран.
В Берлине или Риме например население не растет, а в Нью Йорке максимум был вообще 80 лет назад.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58

  trololo написав:или вот хмельницкая достаточно депресивна?

2001- 1 430 775
2010- 1 333 150
2014- 1 306 992
2018- 1 285 267

где вимирання:??


Чтобы наглядней представить исчез в никуда второй по численности город в области, со всеми жителями и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58

  zzzzzz написав:Трололо

дада, очень сложно воспринимать ту лапшу, которой ты кормишь недалеких читателей :) уровень примерно рыгобота охрименка. це перемога!


Слив засчитан)))
Пост был про демографию Украины. Хотите писать про демографию отдельных областей, пожалуйста.

Только я не понимаю какой смысл в рассмотрении отдельно взятой област ?
Давайте вообще деиографию ПОХа рассмотрим, там вообще все в шоколаде, рождаемость прет, смертность низкая, так там почти нет пенсов, зато куча молодежи. Ну и чего мы этим добьемся ?[/quote]

дятел, ты прилепил захват крыма и донбасса в общие цифры и сделал вывод, что тепер каждый год такой минус будет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00

  trololo написав:или вот хмельницкая достаточно депресивна?

2001- 1 430 775
2010- 1 333 150
2014- 1 306 992
2018- 1 285 267

где вимирання:??


Тю, так там все хорошо, население растет, недвига будет тока дорожать.

Кстати за 18 лет четко -10%
Но еще хорошо анализировать производные, ускорение или снижение темпов падения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00

  freeze написав:
  trololo написав:или вот хмельницкая достаточно депресивна?

2001- 1 430 775
2010- 1 333 150
2014- 1 306 992
2018- 1 285 267

где вимирання:??


Чтобы наглядней представить исчез в никуда второй по численности город в области, со всеми жителями и тд.


кто б сомневался, что именно так ты это и представишь :mrgreen: а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про зубажиння?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:02

  kingkongovets написав:
change_pm написав:Ребят, пока не будет стратегии, именно государственной стратегии, все ваши частные пахания улучшат только ваше частное, но в целом, мы как шли ко дну, так и идем.


вы правы, тока одно маааленькое но - эту стратегию должны сформулировать те, кого выбираем мы, а манюпас радостно голосует за популистов, обещающих снизить тарифы и #всеподелить, которые эту стратегию не могут родить а принципе
и перестаньте втупую экстраполировать свой опыт менеджмента на политику и госуправление - корпорации управляются авторитарно, а мы живем в условиях демократии, поймите наконец разницу


Я имею право высказыть свою точку зрения, как хочу и где хочу, также как и вы :)

Разницу я понимаю, и вижу, что за 25 лет независимости мы имели минумум 2-ве возможности провести реформы, когда у власти был вотум доверия, но управленцы плоть от плоти, и не смогли.

Вы действительно считаете, что у нас демократия? Я бы сказал, что у нас олигархия с элементами охлократии. Мне кажется, у нас никогда реальной демократии не было (((
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 20 січ, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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