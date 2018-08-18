Трололо, я тебе в 3 раз повторяю.
Врубись, есть сокращение население на 30% , а есть ускорение темпов сокращения населения на 30% это совершенно разные цифры
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:50
Трололо, я тебе в 3 раз повторяю.
Врубись, есть сокращение население на 30% , а есть ускорение темпов сокращения населения на 30% это совершенно разные цифры
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:50
или вот хмельницкая достаточно депресивна?
2001- 1 430 775
2010- 1 333 150
2014- 1 306 992
2018- 1 285 267
где вимирання:??
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:57
а есть просто зрадолюбы на зарплате, вроде тебя
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58
В целом по Украине понятно что опа.
И эта опа одна из причин притока в Киев.
Рост населения крупных городов - характеристика многих нищих стран.
В Берлине или Риме например население не растет, а в Нью Йорке максимум был вообще 80 лет назад.
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58
Додано: Нед 20 січ, 2019 16:58
Слив засчитан)))
Пост был про демографию Украины. Хотите писать про демографию отдельных областей, пожалуйста.
Только я не понимаю какой смысл в рассмотрении отдельно взятой област ?
Давайте вообще деиографию ПОХа рассмотрим, там вообще все в шоколаде, рождаемость прет, смертность низкая, так там почти нет пенсов, зато куча молодежи. Ну и чего мы этим добьемся ?[/quote]
дятел, ты прилепил захват крыма и донбасса в общие цифры и сделал вывод, что тепер каждый год такой минус будет
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00
Тю, так там все хорошо, население растет, недвига будет тока дорожать.
Кстати за 18 лет четко -10%
Но еще хорошо анализировать производные, ускорение или снижение темпов падения.
Живите своим умом!
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:00
кто б сомневался, что именно так ты это и представишь а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про зубажиння?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 20 січ, 2019 17:02
Я имею право высказыть свою точку зрения, как хочу и где хочу, также как и вы
Разницу я понимаю, и вижу, что за 25 лет независимости мы имели минумум 2-ве возможности провести реформы, когда у власти был вотум доверия, но управленцы плоть от плоти, и не смогли.
Вы действительно считаете, что у нас демократия? Я бы сказал, что у нас олигархия с элементами охлократии. Мне кажется, у нас никогда реальной демократии не было (((
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 20 січ, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
|