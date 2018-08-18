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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3359336033613362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:02

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Трололо

дада, очень сложно воспринимать ту лапшу, которой ты кормишь недалеких читателей :) уровень примерно рыгобота охрименка. це перемога!


Слив засчитан)))
Пост был про демографию Украины. Хотите писать про демографию отдельных областей, пожалуйста.

Только я не понимаю какой смысл в рассмотрении отдельно взятой област ?
Давайте вообще деиографию ПОХа рассмотрим, там вообще все в шоколаде, рождаемость прет, смертность низкая, так там почти нет пенсов, зато куча молодежи. Ну и чего мы этим добьемся ?


дятел, ты прилепил захват крыма и донбасса в общие цифры и сделал вывод, что тепер каждый год такой минус будет[/quote]

Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:04

  trololo написав:кто б сомневался, что именно так ты это и представишь а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про вимирання и зубажиння?


Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:04

  zzzzzz написав:Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.


эти факторы (изменение статистической массы) продолжали влияеть и после 2015, именно потому я говорил, что нельзя на них опираться, а брать более стабильные показатели, например, по областям и за больший период. а ты просто подтасовываешь выводы.
Востаннє редагувалось trololo в Нед 20 січ, 2019 17:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08

  freeze написав:
  trololo написав:кто б сомневался, что именно так ты это и представишь а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про вимирання и зубажиння?


Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.


представил город мертвых - сразу захотелось за зеленского голосовать. а я ж видный порохобот! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Фейлес, хотите я вам основной файл отправлю и вы сами нарисуете перемогу.

Относительные надо добавить, и еще надо добавить отношение к наявному населению, я уже начал это делать, когда закончу опублику, еще и графику добавлю для наглядности, приглашаю и вас принять в этом участие.

Публикуйте, только не в этой теме.
И если вы сами понимали, что не закончили свою оценку, смысл выкладывать недоделку?
Вообще, уже не первый раз вижу, что статистика это не ваше, в балансах у вас лучше получается ковыряться, рекомендую на этом вашем профиле и сосредоточиться. И не в этой теме
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.


эти факторы (изменение статистической массы) продолжали влияеть и после 2015, именно потому я говорил, что нельзя на них опираться, а брать более стабильные показатели, например, по областям и за больший период. а ты просто подтасовываешь выводы.


Ты не согласен с тем что за последние 4 года идет ускорение темпов падения населения ?

Без, проблем, выкладывай свою таблицу с разбивкой по годам и абсолютными цифрами сокращения населения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.




Этим бесполезно доказывать, я тут еще в далеких 2012 и 2013 годах писал, что локальный рост недвиги на стабильном курсе "8" все равно прыжок дохлой кошки, что нужно смотреть на демографию с лагом, точно такие же срачки были.


что ты только не писал. прям уня номер два
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10

  trololo написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.




Этим бесполезно доказывать, я тут еще в далеких 2012 и 2013 годах писал, что локальный рост недвиги на стабильном курсе "8" все равно прыжок дохлой кошки, что нужно смотреть на демографию с лагом, точно такие же срачки были.


что ты только не писал. прям уня номер два

ну и как, выросла ваша бетона?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10

  zzzzzz написав:Без, проблем, выкладывай свою таблицу с разбивкой по годам и абсолютными цифрами сокращения населения.


я выложил данные по двум областям. попросил тебя, как грамотного, посчитать %% убыли с 2014 года, ответа не дождался. наверное, ужасные цифры не получаются?
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:14

  Zebra написав:ну и как, выросла ваша бетона?


немного да, но пока не достроят, смысла считать виртуальные прибутки нету - неликвид. жду
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