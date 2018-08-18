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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:02
trololo написав: zzzzzz написав:
Трололо
дада, очень сложно воспринимать ту лапшу, которой ты кормишь недалеких читателей
уровень примерно рыгобота охрименка. це перемога!
Слив засчитан)))
Пост был про демографию Украины. Хотите писать про демографию отдельных областей, пожалуйста.
Только я не понимаю какой смысл в рассмотрении отдельно взятой област ?
Давайте вообще деиографию ПОХа рассмотрим, там вообще все в шоколаде, рождаемость прет, смертность низкая, так там почти нет пенсов, зато куча молодежи. Ну и чего мы этим добьемся ?
дятел, ты прилепил захват крыма и донбасса в общие цифры и сделал вывод, что тепер каждый год такой минус будет[/quote]
Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:04
trololo написав:
кто б сомневался, что именно так ты это и представишь а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про вимирання и зубажиння?
Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:04
zzzzzz написав:
Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
эти факторы (изменение статистической массы) продолжали влияеть и после 2015, именно потому я говорил, что нельзя на них опираться, а брать более стабильные показатели, например, по областям и за больший период. а ты просто подтасовываешь выводы.
Востаннє редагувалось trololo
в Нед 20 січ, 2019 17:05, всього редагувалось 2 разів.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08
freeze написав: trololo написав:
кто б сомневался, что именно так ты это и представишь а при овоще вымирание больше было - как это? почему тогда не вопили про вимирання и зубажиння?
Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.
представил город мертвых - сразу захотелось за зеленского голосовать. а я ж видный порохобот!
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:08
zzzzzz написав:Фейлес, хотите я вам основной файл отправлю и вы сами нарисуете перемогу.
Относительные надо добавить, и еще надо добавить отношение к наявному населению, я уже начал это делать, когда закончу опублику, еще и графику добавлю для наглядности, приглашаю и вас принять в этом участие.
Публикуйте, только не в этой теме.
И если вы сами понимали, что не закончили свою оценку, смысл выкладывать недоделку?
Вообще, уже не первый раз вижу, что статистика это не ваше, в балансах у вас лучше получается ковыряться, рекомендую на этом вашем профиле и сосредоточиться. И не в этой теме
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09
trololo написав: zzzzzz написав:
Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
эти факторы (изменение статистической массы) продолжали влияеть и после 2015, именно потому я говорил, что нельзя на них опираться, а брать более стабильные показатели, например, по областям и за больший период. а ты просто подтасовываешь выводы.
Ты не согласен с тем что за последние 4 года идет ускорение темпов падения населения ?
Без, проблем, выкладывай свою таблицу с разбивкой по годам и абсолютными цифрами сокращения населения.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:09
Zebra написав: zzzzzz написав:
Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
Этим бесполезно доказывать, я тут еще в далеких 2012 и 2013 годах писал, что локальный рост недвиги на стабильном курсе "8" все равно прыжок дохлой кошки, что нужно смотреть на демографию с лагом, точно такие же срачки были.
что ты только не писал. прям уня номер два
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10
trololo написав: Zebra написав: zzzzzz написав:
Дятел этот ты, я писал о ускорении темпов с 2015 года. Что бы исключить факторы Крыма и ОРДЛО.
Этим бесполезно доказывать, я тут еще в далеких 2012 и 2013 годах писал, что локальный рост недвиги на стабильном курсе "8" все равно прыжок дохлой кошки, что нужно смотреть на демографию с лагом, точно такие же срачки были.
что ты только не писал. прям уня номер два
ну и как, выросла ваша бетона?
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Zebra
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:10
zzzzzz написав:
Без, проблем, выкладывай свою таблицу с разбивкой по годам и абсолютными цифрами сокращения населения.
я выложил данные по двум областям. попросил тебя, как грамотного, посчитать %% убыли с 2014 года, ответа не дождался. наверное, ужасные цифры не получаются?
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:14
Zebra написав:
ну и как, выросла ваша бетона?
немного да, но пока не достроят, смысла считать виртуальные прибутки нету - неликвид. жду
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