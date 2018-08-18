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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:15
Faceless написав:
zzzzzz написав:Фейлес, хотите я вам основной файл отправлю и вы сами нарисуете перемогу.
Относительные надо добавить, и еще надо добавить отношение к наявному населению, я уже начал это делать, когда закончу опублику, еще и графику добавлю для наглядности, приглашаю и вас принять в этом участие.
Публикуйте, только не в этой теме.
И если вы сами понимали, что не закончили свою оценку, смысл выкладывать недоделку?
Вообще, уже не первый раз вижу, что статистика это не ваше, в балансах у вас лучше получается ковыряться, рекомендую на этом вашем профиле и сосредоточиться. И не в этой теме
Я выложил абсолютные данные по которым и так все видно. Как оказалось не всем это видно.
Абсолютные цифры нужны для того что бы увидеть относительные изменения.
Я согласе что мои данные не имеют прямого отношения к теме ветки, соглашусь с вами что бы не нарушать правила форума. Спасибо.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:18
[quote="4557990:zzzzzz"
Я выложил абсолютные данные по которым и так все видно[/quote]
все было бы видно, если бы крым и донбасс считались так же, как до 2013.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:20
change_pm написав:Вы действительно считаете, что у нас демократия? Я бы сказал, что у нас олигархия с элементами охлократии. Мне кажется, у нас никогда реальной демократии не было (((
да, я считаю шо у нас действительно демократия, причем даже несколько избыточная в условиях гибридной агрессии
вам кто то мешает высказать свое мнение? вы боитесь голосовать так как хотите?
если бы вы пожили в рашке, или были постарше и имели бы возможность сравнить нынешнюю нашу демократию с жизнью при совке вы бы такую чушь не несли
зы: книги про попаданцев и «альтернативную историю» - любимое чтиво кацапов, развитию интеллекта они никоим образом не способствуют, рекомендую бросить эту каку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:22
пример зеленского показывает, что каждый еб**нько, более менее узнаваемый с телевизора, имеет шанс. надо немного денег, немного крыши, побольше стратегии "все муд**ки один я дартаньян* - и хоп, готовый кандидат.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:27
trololo написав:пример зеленского показывает, что каждый еб**нько, более менее узнаваемый с телевизора, имеет шанс. надо немного денег, немного крыши, побольше стратегии "все муд**ки один я дартаньян* - и хоп, готовый кандидат.
вово, а некоторые сетуют на недостаток демократии, капец
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:28
trololo написав:
все было бы видно, если бы крым и донбасс считались так же, как до 2013.
с крымом и лугандоном вымирание украинцев еще на примерно 20 тысяч в год быстрей.
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baffet
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:37
freeze написав: zzzzzz написав:
олько если я начну выкладывать данные по депресивным областям там будут еще более страшные цифры.
Киев и Одесса держатся нормально, но недавно побывал в Николаевской и Херсонской области - вот там жесть. Предприятия со времен Советов развалились и разворовались, нового толком ничего не создано, чтобы людей занять, скопище госчиновников и торгашей, немного фермеров, им раздолье земля хорошая. Совершенно унылая атмосфера по сравнению с Одессой, Киевом и Львовом.
Вы не в той части Херсонской области были. В Николаевской, столице Нибулона, тоже есть чем похвастаться.
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airmax78
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:41
airmax78 написав:Вы не в той части Херсонской области были. В Николаевской, столице Нибулона, тоже есть чем похвастаться.
у меня родня в депрессивной черниговщине, древний город прилуки
мэр и власть - бют
чому бидни - бо дурни, чому дурни - бо бидни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:44
freeze написав: Faceless написав:
Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость?
Естественно президент самым непосредственным образом влияет на демографию стратегией своей деятельности.
При Ющенко с его супер выплатами за рождение ребенка, особенно третьего и тд. это сильно стимулировало молодежь завести детей. У меня родственница к 25 годам успела родить троих в те времена, фантастика.
Сейчас платят какие-то копейки за это.
.... це в інеті можна знайти..... - але, по пам'яті:
- за 1-шу дитину - 25Кгрн
- за 2-гу - 50Кгрн
- за 3-тю і більше - 99Кгрн
...тепер - 41Кгрн, що за 1, що за 2, що за 3-тю дитину!
... і то при тім, що тоді курс був 8, а тепер - 28!!!
....розумію, що зараз всі накинуться......... бла-бла-бла.... штучно курс тримали і т. п.
- але, пересічному - все це десь..... - він відкриває холодильник і бачить: МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?
- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:58
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Вы не в той части Херсонской области были. В Николаевской, столице Нибулона, тоже есть чем похвастаться.
у меня родня в депрессивной черниговщине, древний город прилуки
мэр и власть - бют
чому бидни - бо дурни, чому дурни - бо бидни
Вы прикалываетесь? Прилуки очень богатый город на Черниговщине. Побагаче Чернигова будет. Прилуцкая табачка делает весь бюджет области, Белкозин-единственный козеиновый завод в Украине, птицефабрика, ну и труба и добыча нефти и газа в районе, а где труба там всегда деньги.
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