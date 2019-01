Додано: Нед 20 січ, 2019 17:20

change_pm написав: Вы действительно считаете, что у нас демократия? Я бы сказал, что у нас олигархия с элементами охлократии. Мне кажется, у нас никогда реальной демократии не было (((



да, я считаю шо у нас действительно демократия, причем даже несколько избыточная в условиях гибридной агрессии

вам кто то мешает высказать свое мнение? вы боитесь голосовать так как хотите?

если бы вы пожили в рашке, или были постарше и имели бы возможность сравнить нынешнюю нашу демократию с жизнью при совке вы бы такую чушь не несли



зы: книги про попаданцев и «альтернативную историю» - любимое чтиво кацапов, развитию интеллекта они никоим образом не способствуют, рекомендую бросить эту каку да, я считаю шо у нас действительно демократия, причем даже несколько избыточная в условиях гибридной агрессиивам кто то мешает высказать свое мнение? вы боитесь голосовать так как хотите?если бы вы пожили в рашке, или были постарше и имели бы возможность сравнить нынешнюю нашу демократию с жизнью при совке вы бы такую чушь не неслизы: книги про попаданцев и «альтернативную историю» - любимое чтиво кацапов, развитию интеллекта они никоим образом не способствуют, рекомендую бросить эту каку

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.