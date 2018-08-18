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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3359336033613362

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:15

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Фейлес, хотите я вам основной файл отправлю и вы сами нарисуете перемогу.

Относительные надо добавить, и еще надо добавить отношение к наявному населению, я уже начал это делать, когда закончу опублику, еще и графику добавлю для наглядности, приглашаю и вас принять в этом участие.

Публикуйте, только не в этой теме.
И если вы сами понимали, что не закончили свою оценку, смысл выкладывать недоделку?
Вообще, уже не первый раз вижу, что статистика это не ваше, в балансах у вас лучше получается ковыряться, рекомендую на этом вашем профиле и сосредоточиться. И не в этой теме


Я выложил абсолютные данные по которым и так все видно. Как оказалось не всем это видно.

Абсолютные цифры нужны для того что бы увидеть относительные изменения.

Я согласе что мои данные не имеют прямого отношения к теме ветки, соглашусь с вами что бы не нарушать правила форума. Спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:18

[quote="4557990:zzzzzz"
Я выложил абсолютные данные по которым и так все видно[/quote]

все было бы видно, если бы крым и донбасс считались так же, как до 2013.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:Вы действительно считаете, что у нас демократия? Я бы сказал, что у нас олигархия с элементами охлократии. Мне кажется, у нас никогда реальной демократии не было (((


да, я считаю шо у нас действительно демократия, причем даже несколько избыточная в условиях гибридной агрессии
вам кто то мешает высказать свое мнение? вы боитесь голосовать так как хотите?
если бы вы пожили в рашке, или были постарше и имели бы возможность сравнить нынешнюю нашу демократию с жизнью при совке вы бы такую чушь не несли

зы: книги про попаданцев и «альтернативную историю» - любимое чтиво кацапов, развитию интеллекта они никоим образом не способствуют, рекомендую бросить эту каку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:22

пример зеленского показывает, что каждый еб**нько, более менее узнаваемый с телевизора, имеет шанс. надо немного денег, немного крыши, побольше стратегии "все муд**ки один я дартаньян* - и хоп, готовый кандидат.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

trololo написав:пример зеленского показывает, что каждый еб**нько, более менее узнаваемый с телевизора, имеет шанс. надо немного денег, немного крыши, побольше стратегии "все муд**ки один я дартаньян* - и хоп, готовый кандидат.


вово, а некоторые сетуют на недостаток демократии, капец
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:28

  trololo написав:все было бы видно, если бы крым и донбасс считались так же, как до 2013.

с крымом и лугандоном вымирание украинцев еще на примерно 20 тысяч в год быстрей.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:37

  freeze написав:
  zzzzzz написав:олько если я начну выкладывать данные по депресивным областям там будут еще более страшные цифры.


Киев и Одесса держатся нормально, но недавно побывал в Николаевской и Херсонской области - вот там жесть. Предприятия со времен Советов развалились и разворовались, нового толком ничего не создано, чтобы людей занять, скопище госчиновников и торгашей, немного фермеров, им раздолье земля хорошая. Совершенно унылая атмосфера по сравнению с Одессой, Киевом и Львовом.

Вы не в той части Херсонской области были. В Николаевской, столице Нибулона, тоже есть чем похвастаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Вы не в той части Херсонской области были. В Николаевской, столице Нибулона, тоже есть чем похвастаться.


у меня родня в депрессивной черниговщине, древний город прилуки
мэр и власть - бют
чому бидни - бо дурни, чому дурни - бо бидни
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:44

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

  freeze написав:
  Faceless написав:Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость?


Естественно президент самым непосредственным образом влияет на демографию стратегией своей деятельности.
При Ющенко с его супер выплатами за рождение ребенка, особенно третьего и тд. это сильно стимулировало молодежь завести детей. У меня родственница к 25 годам успела родить троих в те времена, фантастика.
Сейчас платят какие-то копейки за это.

.... це в інеті можна знайти..... - але, по пам'яті:
- за 1-шу дитину - 25Кгрн
- за 2-гу - 50Кгрн
- за 3-тю і більше - 99Кгрн
...тепер - 41Кгрн, що за 1, що за 2, що за 3-тю дитину!

... і то при тім, що тоді курс був 8, а тепер - 28!!!

....розумію, що зараз всі накинуться......... бла-бла-бла.... штучно курс тримали і т. п.
- але, пересічному - все це десь..... - він відкриває холодильник і бачить: МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?
- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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