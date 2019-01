Додано: Нед 20 січ, 2019 18:04

innamax2008 написав: Вы прикалываетесь? Прилуки очень богатый город на Черниговщине. Побагаче Чернигова будет. Прилуцкая табачка делает весь бюджет области, Белкозин-единственный козеиновый завод в Украине, птицефабрика, ну и труба и добыча нефти и газа в районе, а где труба там всегда деньги.



вы сами то там когда были? лечить тока меня не надо, ок?

сестра живет в чернигове, а брат в прилуках - свое мини сто у него - он парень попроще меня, если бы услышал этот ваш пассаж думаю гематома бы у вас между рогов выросла немаленькая



зы: невестка - учитель в средней школе, каждую неделю получает вместе с остальными политическую накачку в стиле бют, большинство коллег это воспринимает на ура, регион мега депрессивный, все нищие, злые и бухают шо глухонемые, самый большой процент самоубийств по стране

