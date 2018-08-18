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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:04
innamax2008 написав:Вы прикалываетесь? Прилуки очень богатый город на Черниговщине. Побагаче Чернигова будет. Прилуцкая табачка делает весь бюджет области, Белкозин-единственный козеиновый завод в Украине, птицефабрика, ну и труба и добыча нефти и газа в районе, а где труба там всегда деньги.
вы сами то там когда были? лечить тока меня не надо, ок?
сестра живет в чернигове, а брат в прилуках - свое мини сто у него - он парень попроще меня, если бы услышал этот ваш пассаж думаю гематома бы у вас между рогов выросла немаленькая
зы: невестка - учитель в средней школе, каждую неделю получает вместе с остальными политическую накачку в стиле бют, большинство коллег это воспринимает на ура, регион мега депрессивный, все нищие, злые и бухают шо глухонемые, самый большой процент самоубийств по стране
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:20
trololo написав:
представил город мертвых - сразу захотелось за зеленского голосовать. а я ж видный порохобот!
Вот видите как это работает, всё просчитано и исследовано.
Через два месяца вы точно не вспомните сразу насколько уменьшилась население Хмельницкой области. Но вы обязательно вспомните мертвый город, если вам вдруг зададут такой вопрос. От этой картинки вы уже попытаетесь вспомнить точную цифру, по крайней мере сможете прикинут порядок цифр.
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freeze
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Додано: Нед 20 січ, 2019 18:22
kingkongovets написав:
innamax2008 написав:Вы прикалываетесь? Прилуки очень богатый город на Черниговщине. Побагаче Чернигова будет. Прилуцкая табачка делает весь бюджет области, Белкозин-единственный козеиновый завод в Украине, птицефабрика, ну и труба и добыча нефти и газа в районе, а где труба там всегда деньги.
вы сами то там когда были? лечить тока меня не надо, ок?
сестра живет в чернигове, а брат в прилуках - свое мини сто у него - он парень попроще меня, если бы услышал этот ваш пассаж думаю гематома бы у вас между рогов выросла немаленькая
зы: невестка - учитель в средней школе, каждую неделю получает вместе с остальными политическую накачку в стиле бют, большинство коллег это воспринимает на ура, регион мега депрессивный, все нищие, злые и бухают шо глухонемые, самый большой процент самоубийств по стране
3 родившихся на 10 умерших в 2018 году говорят сами за себя про депрессивную область.
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Zebra
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:16
Zebra написав:
Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Зёбра, вы только посмотрите сколько строят в нашем с вами селе.
Лично я в офигее от того количества новостроек.
ИЧСХ, оно всё распродаётся.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:17
pesikot написав: Zebra написав:
Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Зёбра, вы только посмотрите сколько строят в нашем с вами селе.
Лично я в офигее от того количества новостроек.
ИЧСХ, оно всё распродаётся.
в прилуках нихрена не строится, дороги и город вообще - печаль
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 20 січ, 2019 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:17
freeze написав:
Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.
Плохой вы преподаватель, многие факты скрываете, а говорите, только выгодное вам.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:24
innamax2008 написав:
Вы прикалываетесь? Прилуки очень богатый город на Черниговщине. Побагаче Чернигова будет. Прилуцкая табачка делает весь бюджет области, Белкозин-единственный козеиновый завод в Украине, птицефабрика, ну и труба и добыча нефти и газа в районе, а где труба там всегда деньги.
Прилуки - это типичный город, как примерно в южной Сицилии. Нищета + мафия.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26
freeze написав: Faceless написав:
Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость?
Естественно президент самым непосредственным образом влияет на демографию стратегией своей деятельности.
При Ющенко с его супер выплатами за рождение ребенка, особенно третьего и тд. это сильно стимулировало молодежь завести детей. У меня родственница к 25 годам успела родить троих в те времена, фантастика.
Сейчас платят какие-то копейки за это.
Влиять он может с лагом в несколько лет. Можно подумать так просто после выборов женщины начинают оргазмировать от вида президента по телеку и рождаемость растет. Да и это не объясняет того, что при том же Яныке ситуация переломилась в обратный тренд, видать все кто могли родили
А еще больше на динамику влияет возрастной состав населения в конкретный год, а это закладывается за 20-25 лет до того.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 19:26
pesikot написав: Zebra написав:
Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Зёбра, вы только посмотрите сколько строят в нашем с вами селе.
Лично я в офигее от того количества новостроек.
ИЧСХ, оно всё распродаётся.
Строится много, потому что вкладывать заработанное окромя как в недвигу больше некуда. Фактически строится в одном городе на всю область, все пытаются продать корову и засунуть свое дите в город. Другие хотят сдавать и обеспечить себе пассивный доход или беззаботную старость.
Будет кризис перепроизводства. Только терпеливые выигрывают.
Кто имел терпение, дождался в Киеве $1000 и ниже за квадрат.
Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.
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Zebra
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