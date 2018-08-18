Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете. Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.
Плохой вы преподаватель, многие факты скрываете, а говорите, только выгодное вам.
Не вам судить какой я преподаватель, я вас не обучал. С воспитанием у вас явные проблемы, но тут скорее к психиатору.
Zebra написав:Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.
Откуплю у вас вашу вторую квартиру по такой цене
Моя сестра сейчас сдает родительскую 4-х комнатную квартиру на Шерстянке только за коммунальные. Ее рыночная цена $18 000 в том состоянии, которой она есть. Это уже близко в $200 за метр. Толи еще будет. Дом 80-х годов постройки, белый крипич, ремонт совок.
remark написав:Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.
фин.мониторинг не работает от слова "вообще". ГФС так и не дописала прогу по объединению всех возможных баз в единую мониторинговую систему, хотя обещали закончить в 2018-м. мне кажется, еще 3-4 года минимум понадобится для построения адекватной модели, которая не будет зависеть от конкретного исполнителя.
до тех пор черный кэш продолжает рулить. мне иногда кажется, что "инвесторы" расслабились сильно, не верят в черных лебедей, но сильнее поверили в долгосрочность своих корытных мест.
т.е., большая половина пирамиды успешно отстроена.
freeze написав: Не вам судить какой я преподаватель, я вас не обучал. С воспитанием у вас явные проблемы, но тут скорее к психиатору.
чистое любопытство - мой диплом тоже преподавать позволяет - вы на свою квартиру преподаванием заработали?)
Хорошо пошутили ))) Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.
Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".