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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33623363336433653366>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:34

  pesikot написав:
  freeze написав:Вы какой-то агрессивный и возбужденный, у вас все хорошо, зачем вы нервничаете.
Я преподаватель по диплому, поэтому детям и студентам всегда давал супер наглядные примеры, для лучшего осознания и запоминания, минус 160 тысяч - это ничего для восприятия, минус второй город - это люди воспринимают часто навсегда.

Плохой вы преподаватель, многие факты скрываете, а говорите, только выгодное вам.


Не вам судить какой я преподаватель, я вас не обучал. С воспитанием у вас явные проблемы, но тут скорее к психиатору.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:35

  Zebra написав:Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.

Откуплю у вас вашу вторую квартиру по такой цене :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:36

  remark написав:Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.

И сейчас думаю по 500 можно найти в Киеве, по 1000 это среднее по "домику".
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
Не вам судить какой я преподаватель, я вас не обучал. С воспитанием у вас явные проблемы, но тут скорее к психиатору.


чистое любопытство - мой диплом тоже преподавать позволяет - вы на свою квартиру преподаванием заработали?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:39

  Zebra написав:
  remark написав:Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.

И сейчас думаю по 500 можно найти в Киеве, по 1000 это среднее по "домику".

Ну так найдите по 500$ :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:40

  pesikot написав:
  Zebra написав:Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.

Откуплю у вас вашу вторую квартиру по такой цене :)

Моя сестра сейчас сдает родительскую 4-х комнатную квартиру на Шерстянке только за коммунальные. Ее рыночная цена $18 000 в том состоянии, которой она есть. Это уже близко в $200 за метр. Толи еще будет. Дом 80-х годов постройки, белый крипич, ремонт совок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:43

  remark написав:Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.

фин.мониторинг не работает от слова "вообще".
ГФС так и не дописала прогу по объединению всех возможных баз в единую мониторинговую систему, хотя обещали закончить в 2018-м.
мне кажется, еще 3-4 года минимум понадобится для построения адекватной модели, которая не будет зависеть от конкретного исполнителя.

до тех пор черный кэш продолжает рулить. мне иногда кажется, что "инвесторы" расслабились сильно, не верят в черных лебедей, но сильнее поверили в долгосрочность своих корытных мест.

т.е., большая половина пирамиды успешно отстроена.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:48

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  remark написав:Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.

И сейчас думаю по 500 можно найти в Киеве, по 1000 это среднее по "домику".

Ну так найдите по 500$ :)

Выбирайте: http://domik.ua/nedvizhimost/kiev/kupit ... D_AREA_TO=
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:51

  kingkongovets написав:
freeze написав:
Не вам судить какой я преподаватель, я вас не обучал. С воспитанием у вас явные проблемы, но тут скорее к психиатору.


чистое любопытство - мой диплом тоже преподавать позволяет - вы на свою квартиру преподаванием заработали?)


Хорошо пошутили )))
Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".
Zebra
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