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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3363336433653366>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:01

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:Хорошо пошутили )))
Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.


я не шутил, мой диплом позволяет преподавать несколько иностранных языков и гуманитарных дисциплин, так вы получается в амплуа барыги оказались более успешным, чем в амплуа преподавателя?)
я и не сомневался
это к вашему вопросу какой вы преподаватель
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:02

  Zebra написав:Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".

Бабушки-дедушки и так живут в старом жилом фонде.
И кому продаётся старый фонд ? :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:07

  kingkongovets написав:
freeze написав:Хорошо пошутили )))
Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.


я не шутил, мой диплом позволяет преподавать несколько иностранных языков и гуманитарных дисциплин, так вы получается в амплуа барыги оказались более успешным, чем в амплуа преподавателя?)
я и не сомневался


Так я в вас тоже не сомневаюсь, вряд ли вы преподаванием гуманитарных дисциплин и обучению языками, заработали бы на свои объекты.
Ну был бы я сейчас зав.кафедрой или деканом в университете, как мои друзья по учебе, и что, много денег платят?
Или взятки тянуть? Мне не удобно брать от студентов, дискомфорт.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:07

  pesikot написав:
  Zebra написав:Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".

Бабушки-дедушки и так живут в старом жилом фонде.
И кому продаётся старый фонд ? :)

некоторые подтягивают бабушек и дедушек из сел в свой старый фонд (или приписывают, отписывают)
продать старый фонд без значительного дисконта очень сложно
продать и продавать разные вещи
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
Так я в вас тоже не сомневаюсь, вряд ли вы преподаванием гуманитарных дисциплин и обучению языками, заработали бы на свои объекты.
Ну был бы я сейчас зав.кафедрой или деканом в университете, как мои друзья по учебе, и что, много денег платят?
Или взятки тянуть? Мне не удобно брать от студентов, дискомфорт.


если бы закончил обучение на 10 лет позже, в начале нулевых, а не 90х - однозначно бы заработал, просто тогда был такой расклад, шо козырные тузы не сыграли)
пришлось переквалифицироваться в управдомы)
в этом аспекте очень забавно наблюдать за спесью уни и айрмакса, но то таке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:24

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.

Зёбра, вы только посмотрите сколько строят в нашем с вами селе.
Лично я в офигее от того количества новостроек.
ИЧСХ, оно всё распродаётся.

Строится много, потому что вкладывать заработанное окромя как в недвигу больше некуда. Фактически строится в одном городе на всю область, все пытаются продать корову и засунуть свое дите в город. Другие хотят сдавать и обеспечить себе пассивный доход или беззаботную старость.
Будет кризис перепроизводства. Только терпеливые выигрывают.

Кто имел терпение, дождался в Киеве $1000 и ниже за квадрат.
Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.

Так ось вам "Па350" с ремонтом и "видом на Лавру".
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 25937.html :shock:
Пишут панель - но то такэ, не всем в монолитах Таряна жить :mrgreen:
Шо это вообще за аэродром такой шаровый? Техэтаж уписдили у ЖЭКа и дыру с лестницей присобачили?
Скоро ЛУ-8 и Джек будет по такой цене - газ "па12"- отопление 5000грн/ГКал - пентхаусы на Липках - "па400"!!!!!! :mrgreen:
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 20 січ, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  pesikot написав:
  Zebra написав:[quote="4558117:remark"]Было по 500 в Киеве, теперь уже радуемся по 1000) Дешевеет, ждем дальше.

И сейчас думаю по 500 можно найти в Киеве, по 1000 это среднее по "домику".

Ну так найдите по 500$ :)

Выбирайте: http://domik.ua/nedvizhimost/kiev/kupit ... D_AREA_TO=[/quote]

Крюковщина, проблемная на 1 этаже... , комната, комната, торги, неправильная площадь, бортничи,
Дальше не смотрел. Слив как говорится засчитан.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:44

  барабашов написав:Так ось вам "Па350" с ремонтом и "видом на Лавру".
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 25937.html :shock:
Пишут панель - но то такэ, не всем в монолитах Таряна жить :mrgreen:

Жертва тарифов на отопление. Чемодан без ручки.
А дом этот монолитный, не монолит-каркас, а именно монолитный.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:46

  Zebra написав:
  pesikot написав:Ну так найдите по 500$ :)

Выбирайте: http://domik.ua/nedvizhimost/kiev/kupit ... D_AREA_TO=

... и потекла жидкая субстанция... :shock:
собственно как и ожидалось...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Zebra написав:
  pesikot написав:Ну так найдите по 500$ :)

Выбирайте: http://domik.ua/nedvizhimost/kiev/kupit ... D_AREA_TO=

... и потекла жидкая субстанция... :shock:
собственно как и ожидалось...


свято место захара пусто не бывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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