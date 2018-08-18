Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Хорошо пошутили ))) Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.
я не шутил, мой диплом позволяет преподавать несколько иностранных языков и гуманитарных дисциплин, так вы получается в амплуа барыги оказались более успешным, чем в амплуа преподавателя?) я и не сомневался это к вашему вопросу какой вы преподаватель
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Zebra написав:Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".
Бабушки-дедушки и так живут в старом жилом фонде. И кому продаётся старый фонд ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
freeze написав:Хорошо пошутили ))) Если конкретно на ту квартиру, где сейчас обитаю, то просто цепочка удачных перепродаж, покупка отстойного жилья в отличных локациях, потом ремонт или достройка еще одного этажа, поймал как сейчас называют хайп в нужное время до 2008 года.
я не шутил, мой диплом позволяет преподавать несколько иностранных языков и гуманитарных дисциплин, так вы получается в амплуа барыги оказались более успешным, чем в амплуа преподавателя?) я и не сомневался
Так я в вас тоже не сомневаюсь, вряд ли вы преподаванием гуманитарных дисциплин и обучению языками, заработали бы на свои объекты. Ну был бы я сейчас зав.кафедрой или деканом в университете, как мои друзья по учебе, и что, много денег платят? Или взятки тянуть? Мне не удобно брать от студентов, дискомфорт.
Zebra написав:Кстати, еще одной причиной строительного бума в депрессивных регионах считаю желание экономически активного населения поменять жилье на новое с автономным отоплением или возможностью иметь счетчик тепла. Это не Киев, где зарплаты позволяют зимой тянуть коммуналку в 3000-4000. Тут в регионах для многих это львиная доля бюджета, что выгодней скинуть старый фонд и переехать в новый, заселив бабушек и дедушек в старое, чтоб тянули субсидией или сдавать квартирантам "до лучших времен".
Бабушки-дедушки и так живут в старом жилом фонде. И кому продаётся старый фонд ?
некоторые подтягивают бабушек и дедушек из сел в свой старый фонд (или приписывают, отписывают) продать старый фонд без значительного дисконта очень сложно продать и продавать разные вещи
freeze написав: Так я в вас тоже не сомневаюсь, вряд ли вы преподаванием гуманитарных дисциплин и обучению языками, заработали бы на свои объекты. Ну был бы я сейчас зав.кафедрой или деканом в университете, как мои друзья по учебе, и что, много денег платят? Или взятки тянуть? Мне не удобно брать от студентов, дискомфорт.
если бы закончил обучение на 10 лет позже, в начале нулевых, а не 90х - однозначно бы заработал, просто тогда был такой расклад, шо козырные тузы не сыграли) пришлось переквалифицироваться в управдомы) в этом аспекте очень забавно наблюдать за спесью уни и айрмакса, но то таке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Zebra написав:Влияние демографии на рынок недвиги нужно смотреть с лагом 25-30 лет. Рожденные же не сразу недвигой обзаводятся.
Зёбра, вы только посмотрите сколько строят в нашем с вами селе. Лично я в офигее от того количества новостроек. ИЧСХ, оно всё распродаётся.
Строится много, потому что вкладывать заработанное окромя как в недвигу больше некуда. Фактически строится в одном городе на всю область, все пытаются продать корову и засунуть свое дите в город. Другие хотят сдавать и обеспечить себе пассивный доход или беззаботную старость. Будет кризис перепроизводства. Только терпеливые выигрывают.
Кто имел терпение, дождался в Киеве $1000 и ниже за квадрат. Также и в Чернигове будет халява, по 100-200 баксов за квадрат, хоть опой жуй.
Так ось вам "Па350" с ремонтом и "видом на Лавру". http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 25937.html Пишут панель - но то такэ, не всем в монолитах Таряна жить Шо это вообще за аэродром такой шаровый? Техэтаж уписдили у ЖЭКа и дыру с лестницей присобачили? Скоро ЛУ-8 и Джек будет по такой цене - газ "па12"- отопление 5000грн/ГКал - пентхаусы на Липках - "па400"!!!!!!
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 20 січ, 2019 20:25, всього редагувалось 1 раз.