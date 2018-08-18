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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3363336433653366

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1327
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
279
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
250
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1327
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:53

  Долярчик написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость?


Естественно президент самым непосредственным образом влияет на демографию стратегией своей деятельности.
При Ющенко с его супер выплатами за рождение ребенка, особенно третьего и тд. это сильно стимулировало молодежь завести детей. У меня родственница к 25 годам успела родить троих в те времена, фантастика.
Сейчас платят какие-то копейки за это.

.... це в інеті можна знайти..... - але, по пам'яті:
- за 1-шу дитину - 25Кгрн
- за 2-гу - 50Кгрн
- за 3-тю і більше - 99Кгрн
...тепер - 41Кгрн, що за 1, що за 2, що за 3-тю дитину!

... і то при тім, що тоді курс був 8, а тепер - 28!!!

....розумію, що зараз всі накинуться......... бла-бла-бла.... штучно курс тримали і т. п.
- але, пересічному - все це десь..... - він відкриває холодильник і бачить: МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?
- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?

.... то резюмуючи вищенаписане, питання до всіх:
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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