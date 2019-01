Додано: Нед 20 січ, 2019 21:02

Долярчик написав: МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?

- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?

.... то резюмуючи вищенаписане, питання до всіх:

"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"[/quote]



нахера вы тогда размножаетесь, если детей своих прокормить не в состоянии?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.