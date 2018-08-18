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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33643365336633673368>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:53

  Долярчик написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость?


Естественно президент самым непосредственным образом влияет на демографию стратегией своей деятельности.
При Ющенко с его супер выплатами за рождение ребенка, особенно третьего и тд. это сильно стимулировало молодежь завести детей. У меня родственница к 25 годам успела родить троих в те времена, фантастика.
Сейчас платят какие-то копейки за это.

.... це в інеті можна знайти..... - але, по пам'яті:
- за 1-шу дитину - 25Кгрн
- за 2-гу - 50Кгрн
- за 3-тю і більше - 99Кгрн
...тепер - 41Кгрн, що за 1, що за 2, що за 3-тю дитину!

... і то при тім, що тоді курс був 8, а тепер - 28!!!

....розумію, що зараз всі накинуться......... бла-бла-бла.... штучно курс тримали і т. п.
- але, пересічному - все це десь..... - він відкриває холодильник і бачить: МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?
- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?

.... то резюмуючи вищенаписане, питання до всіх:
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:02

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:МОЖЕ ВІН ТУ ОДНУ-ДВІ-ТРИ ДИТИНИ ПРОГОДУВАТИ, ЧИ НІ!!!?
- може одіти/вивчити і т. п. - чи ні!!!?

.... то резюмуючи вищенаписане, питання до всіх:
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"[/quote]

нахера вы тогда размножаетесь, если детей своих прокормить не в состоянии?
съёбывайте уже отсюда нах в польшу и куда угодно, заипали, токсичный биобаласт, пользы от вас ноль, не вижу ничего плохого, если за счет вашей естественной убыли и съёба население украины сократится - это просто перистальтика здорового организма
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:05

kingkongovets
нах подсвечиваете тролля-неадеквата???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:kingkongovets
нах подсвечиваете тролля-неадеквата???


выбачте, психанул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

НЕДОЧЕКАЄШСЯ!!!!
....люблю СВОЮ землю/країну! - ніде не поїду! - буду тут збільшувати населення!!!
- і плювати мені на їхні подачки!

(а те попереднє, вищенаписане, - це просто констатація фактів! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки
p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?
Востаннє редагувалось necovi4 в Нед 20 січ, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:23

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта со студиями. Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки


знакомая живет в парковых озерах от интергала с их ремонтом - все идеально
сам удивлен, но это так
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:31

  UA написав:
  барабашов написав:Так ось вам "Па350" с ремонтом и "видом на Лавру".
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 25937.html :shock:
Пишут панель - но то такэ, не всем в монолитах Таряна жить :mrgreen:

Жертва тарифов на отопление. Чемодан без ручки.
А дом этот монолитный, не монолит-каркас, а именно монолитный.


Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87
Счет
Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м.
Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит )
Гор.вода - 661 грн

Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 20 січ, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:32

  necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки
p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?


Продаются тяжелее, сдаются веселее.

Знаете, я после массы попаданий на деньги после долгих за и против, принял решении монетку подбрасывать, и вы знаете, помогает.
Понимаю, как звучит, но риск влезть в "конфетку", вроде как снизился.
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