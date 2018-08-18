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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3365336633673368>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как и все в стране, цены на ЖКХ будут приближаться к европейским, а средняя зарплата и пенсия останется украинской. Вот прикольчик будет уже в 2028 году в стране пенсов. Когда мода на заброшенные села и пустующие дома, начнет уже перебрасываться на города.
Запомните этот твит.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 20 січ, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:39

ЖК Яскравый Количество квартир 2768
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:44

  necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки
p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?

за сколько планируете сдавать?
ЦА арендаторов?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:46

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  барабашов написав:Так ось вам "Па350" с ремонтом и "видом на Лавру".
http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 25937.html :shock:
Пишут панель - но то такэ, не всем в монолитах Таряна жить :mrgreen:

Жертва тарифов на отопление. Чемодан без ручки.
А дом этот монолитный, не монолит-каркас, а именно монолитный.


Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87
Счет
Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м.
Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит )
Гор.вода - 661 грн

Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.


60 квадратов - 2 000 грн за отопление
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:47

  necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки
p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?


Вот продают в том же ЖК
35 куе за 37 квадратов, дом сдан, продажа по переуступке ,без ремонта.
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 32579.html

Интергал к его хвале, ремонт делает действительно дешево. Я сам смотрел в Парковых квартиру, мне показывали с ремонтом, цены не помню но вроде по 100 долларов.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:55

  moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление


Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 21:57

  Faceless написав:
freeze написав:
  Faceless написав:Если смотреть на цифру разницы между рожденными и умершими:
- ухудшение показателя началось 2012

Там вообще кошмар кошмарный некошерный получается ))
При Януковиче оказывается в 2012 году была самая благоприятная статистика за годы независимости.
  Faceless написав:- сейчас показатель в абсолютных величинах на уровне 2008-2010 годов


Мне интересно, есть люди что всерьёз считают, что президент за время каденции лично влияет на рождаемость

За время каденции пЭдро пересичный забыл, что такое Prosecco и вернулся к мЕдоффу. А он не способствует рождаемости.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:03

  zzzzzz написав:
  moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление


Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?


Панелька , трубы отопления в стенах .
Поставщик ТЕЦ - 1 Гкал = 1859.32 грн
Хотят брать по 2 200 за 1 Гкал .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09

  zzzzzz написав:
Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87
Счет
Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м.
Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит )
Гор.вода - 661 грн

Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.

18 грн за кв. метр, в декабре, без стимула экономить тепло? Это реальный термодом.
В новострое, могут выставить счет только за отопление МОПов, из расчета 4-12 грн за метр площади квартиры. У Киевтеплоэнерго по этому вопросу нет четкой формулы, а какой то генератор случайных чисел...Так сказать налог на богатство.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13

  moldashavanin написав:
  zzzzzz написав:
  moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление


Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?


Панелька , трубы отопления в стенах .
Поставщик ТЕЦ - 1 Гкал = 1859.32 грн
Хотят брать по 2 200 за 1 Гкал .

из молдавии будут поставлять тепло??? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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