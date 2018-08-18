Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как и все в стране, цены на ЖКХ будут приближаться к европейским, а средняя зарплата и пенсия останется украинской. Вот прикольчик будет уже в 2028 году в стране пенсов. Когда мода на заброшенные села и пустующие дома, начнет уже перебрасываться на города. Запомните этот твит.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 20 січ, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.
necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?
за сколько планируете сдавать? ЦА арендаторов?
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Жертва тарифов на отопление. Чемодан без ручки. А дом этот монолитный, не монолит-каркас, а именно монолитный.
Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87 Счет Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м. Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит ) Гор.вода - 661 грн
Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.
necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?
zzzzzz написав: Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87 Счет Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м. Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит ) Гор.вода - 661 грн
Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.
18 грн за кв. метр, в декабре, без стимула экономить тепло? Это реальный термодом. В новострое, могут выставить счет только за отопление МОПов, из расчета 4-12 грн за метр площади квартиры. У Киевтеплоэнерго по этому вопросу нет четкой формулы, а какой то генератор случайных чисел...Так сказать налог на богатство.