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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 21:55
moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление
Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:03
zzzzzz написав: moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление
Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?
Панелька , трубы отопления в стенах .
Поставщик ТЕЦ - 1 Гкал = 1859.32 грн
Хотят брать по 2 200 за 1 Гкал .
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moldashavanin
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:09
zzzzzz написав:
Смотрел по счетам за отопление, и нашел эту квартиру. Квартира 87
Счет
Утримання будинків та прибуд. територій -1106 ( тариф ЖЕК-404 кв.м.-5,54 з ПДВ ) Площадь 199,6 кв.м.
Центральное отопление - 3659 грн ( еще и долг 16,7 тыс.грн висит )
Гор.вода - 661 грн
Это еще счастье для этого дома что его отапливает Евро-реконструкция , до НГ тариф на отопление было 1250 грн/кКал , после НГ - 1379 ( в отличии от Киевтплоэнерго - 1650 грн) С нового года будут платить уже под 4000 грн.
18 грн за кв. метр, в декабре, без стимула экономить тепло? Это реальный термодом.
В новострое, могут выставить счет только за отопление МОПов, из расчета 4-12 грн за метр площади квартиры. У Киевтеплоэнерго по этому вопросу нет четкой формулы, а какой то генератор случайных чисел...Так сказать налог на богатство.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:13
moldashavanin написав: zzzzzz написав: moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление
Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?
Панелька , трубы отопления в стенах .
Поставщик ТЕЦ - 1 Гкал = 1859.32 грн Хотят брать по 2 200 за 1 Гкал
.
из молдавии будут поставлять тепло???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:14
moldashavanin написав: zzzzzz написав: moldashavanin написав:
60 квадратов - 2 000 грн за отопление
Что за дом (тип) , кто поставщик теплоэнергии ?
Панелька , трубы отопления в стенах .
Поставщик ТЕЦ - 1 Гкал = 1859.32 грн
Хотят брать по 2 200 за 1 Гкал .
Отопление электричеством, даже без спец тарифа, уже выгоднее ЦО.
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:19
change_pm написав:
после долгих за и против, принял решении монетку подбрасывать
Ради интереса подбросил монетку. Таки надо брать)))
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necovi4
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:20
Zebra написав:
Как и все в стране, цены на ЖКХ будут приближаться к европейским, а средняя зарплата и пенсия останется украинской. Вот прикольчик будет уже в 2028 году в стране пенсов. Когда мода на заброшенные села и пустующие дома, начнет уже перебрасываться на города.
Запомните этот твит.
Что будет после этой зимы , где будут громадные долги за отопление .
Рухнет система отопления - все ,города под снос .
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moldashavanin
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:22
moldashavanin написав: Zebra написав:
Как и все в стране, цены на ЖКХ будут приближаться к европейским, а средняя зарплата и пенсия останется украинской. Вот прикольчик будет уже в 2028 году в стране пенсов. Когда мода на заброшенные села и пустующие дома, начнет уже перебрасываться на города.
Запомните этот твит.
Что будет после этой зимы , где будут громадные долги за отопление .
Рухнет система отопления - все ,города под снос .
На сколько мешков картохи можно рассчитывать за однушку?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:33
trololo написав: moldashavanin написав: Zebra написав:
Как и все в стране, цены на ЖКХ будут приближаться к европейским, а средняя зарплата и пенсия останется украинской. Вот прикольчик будет уже в 2028 году в стране пенсов. Когда мода на заброшенные села и пустующие дома, начнет уже перебрасываться на города.
Запомните этот твит.
Что будет после этой зимы , где будут громадные долги за отопление .
Рухнет система отопления - все ,города под снос .
На сколько мешков картохи можно рассчитывать за однушку?
если повезет договорится с хозяевами или соседями
заходите и живите в частном секторе , люди будут ради ,что их дома кто-то держит в порядке .
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moldashavanin
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Додано: Нед 20 січ, 2019 22:42
UA
Кстати, я тут стал дальше смотреть счета по этому дому, такое впечатление что этот счет за отопление выставлен только за отопление одного этажа из двух. А второй этаж без отопления.
Просто стал анализировать квартиры в середине дома, например
кв26 - 80кв - отопление 2420
кв28 - 80кв - отопление 2800
кв29 - 80кв - отопление 2439
кв30 - 92кв - отопление 2795
Вообщем дом нифига не энергоэффективный.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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