Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:На сколько мешков картохи можно рассчитывать за однушку?
Прочла сегодняшнюю дискуссию — Украина вымырае, Польша рулит, досками окна, картоху на недвигу... Просто оставлю мысли, может кому будет цикаво:
1. Сейчас отовсюду — дорог нет, геноцид, воруют, мы все умрем... отчасти да, НО. До крызы 2008, когда росту недвиги не было конца, поехала я просто полюбопытничать, на iForum, и там Ольшанский, во вступительном слове просто посчитал, что если суммировать «рыночную» цену киевской земли в пригороде, то это больше, чем все деньги мира. В этом году я смотрела его выступление в ютубе и основной посыл — орудие массового поражения - «информация».
2. Украина уникальна. Не трясет (в смысле землетрясений), есть много пресной воды, уникальные климатические условия. Плюс масса всяких транзитных, промышленных потенциалов и пр. Есть у Украины один актив, который бесценен - СХ земля (я по вузовской специальности химик, биолог, не спорьте). Мы, как тупые папуасы, НЕ ПОНИМАЕМ что это на самом деле. Нас отвлекают всякими побрякушками, мафынками, айфонами, гучами... Выдавливают из страны всех потенциальных покупателей (что бы не путались под ногами), оставшихся доводят до нищеты. Основная цель — ЗЕМЛЯ (с фейсбучноголовыми «земля-товар», в дискуссию не вступаю). Кто это делает? Те, кто втечение суток, после снятия маратория, будут владеть украинской землей.
3. Мой прогноз — в мире будет крыза, все пошуршат домой, надо каждой семье здесь иметь землю или хотя бы место, где «бросить якорь». (хотя, когда смотрю на киевские безумные новострои, у меня сразу вопрос — как организована канализация? ).
ps: почему в Польше не убывает население — у них запрещены аборты, а у нас - как зубы полечить
vhata я года три назад писал - у нас акуенная, нифига недооцененная страна с белым населением, норм климатом и нереально красивыми женщинами жаль тока шо тут стока ноющих жидких мужиков, ну то таке им же хуже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:vhata я года три назад писал - у нас акуенная, нифига недооцененная страна с белым населением, норм климатом и нереально красивыми женщинами жаль тока шо тут стока ноющих жидких мужиков, ну то таке им же хуже
Viktor написав:В статье ошибка, не 39, 4 млрд, а 39,4 млн тонн. Это все меняет.
Это ничего не меняет. Мы все знаем, как падает и растет цена недвиги, можем наблюдать колебания цены на пром товары, нефть. Но история про то, КАК меняется цена на еду. У нас когда то были щенки — немцы, прикупили кроме прочего корма, мешок риса. Стоил — копейки. Через пару месяцев, в супермаркете увидела цену, больше, чем в 10 раз дороже. Цена на продукты вырастает мгновенно. Мы просто "балувані" и не ценим, то что имеем. И мне кажется, мы еще увидем такие колебания.
vhata Цена на рис в 10 раз может только в Украине вырасти за пару месяцев, когда или таможня всех поставит в неудобную позу. Или крупнейшие импортеры договорятся между собой. В цивилизованных странах эту болезнь лечит АМКУ штрафом в 10% от величины годового оборота ( не от прибыли,а от оборота ! )