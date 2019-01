Додано: Нед 20 січ, 2019 23:05

vhata

я года три назад писал - у нас акуенная, нифига недооцененная страна с белым населением, норм климатом

и нереально красивыми женщинами

жаль тока шо тут стока ноющих жидких мужиков, ну то таке

им же хуже

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.