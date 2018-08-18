Додано: Нед 20 січ, 2019 22:54

trololo написав: На сколько мешков картохи можно рассчитывать за однушку? На сколько мешков картохи можно рассчитывать за однушку?

Прочла сегодняшнюю дискуссию — Украина вымырае, Польша рулит, досками окна, картоху на недвигу... Просто оставлю мысли, может кому будет цикаво:1. Сейчас отовсюду — дорог нет, геноцид, воруют, мы все умрем... отчасти да, НО.До крызы 2008, когда росту недвиги не было конца, поехала я просто полюбопытничать, на iForum, и там Ольшанский, во вступительном слове просто посчитал, что если суммировать «рыночную» цену киевской земли в пригороде, то это больше, чем все деньги мира.В этом году я смотрела его выступление в ютубе и основной посыл — орудие массового поражения - «информация».2. Украина уникальна. Не трясет (в смысле землетрясений), есть много пресной воды, уникальные климатические условия. Плюс масса всяких транзитных, промышленных потенциалов и пр. Есть у Украины один актив, который бесценен - СХ земля (я по вузовской специальности химик, биолог, не спорьте). Мы, как тупые папуасы, НЕ ПОНИМАЕМ что это на самом деле. Нас отвлекают всякими побрякушками, мафынками, айфонами, гучами... Выдавливают из страны всех потенциальных покупателей (что бы не путались под ногами), оставшихся доводят до нищеты. Основная цель — ЗЕМЛЯ (с фейсбучноголовыми «земля-товар», в дискуссию не вступаю). Кто это делает? Те, кто втечение суток, после снятия маратория, будут владеть украинской землей.3. Мой прогноз — в мире будет крыза, все пошуршат домой, надо каждой семье здесь иметь землю или хотя бы место, где «бросить якорь». (хотя, когда смотрю на киевские безумные новострои, у меня сразу вопрос — как организована канализация?).ps: почему в Польше не убывает население — у них запрещены аборты, а у нас - как зубы полечитьтрохи сумбурно, но смысл вроде ясен.