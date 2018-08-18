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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:46
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.
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vhata
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:48
vhata написав:
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.
Так в 2008 и недвига в три раза туда назад ))
Я же не спорю что Украина моща и любимая страна.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:52
а давайте зета забаним нах за перманентное зрадоепство, провокации и офтопик на этой ветке?
не время для благородств
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:05
zzzzzz написав:
Отличная идея !!!
Будем писать только про успешные реформы, росте благосостояния, и росте цен на КРЖН.
А, еще будем ностальгировать на фоточки Киева 20-100 летней давности. И крыть матом всех кто имеет другое мнение. И обязательно побольше писать что все вокруг ленивые и жидкие, один ККЦ ,Прохожий и Трололо достойные мужчины,все остальные шлак и отстой.
по теме будем писать, а не тулить в любую щель зраду, как ты
ты откуда и зачем сюда пришел?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:05
дел
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 21 січ, 2019 00:10, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:07
zzzzzz написав:kingkongovets
А почему без мата ?
а потому шо я пар в гудок не пускаю, провокатор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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