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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3367336833693370>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:46

  zzzzzz написав:Цена на рис в 10 раз может только в Украине вырасти за пару месяцев
Пшеница
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZW&p=m1
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:48

  vhata написав:
  zzzzzz написав:Цена на рис в 10 раз может только в Украине вырасти за пару месяцев
Пшеница
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=ZW&p=m1
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.


Так в 2008 и недвига в три раза туда назад ))
Я же не спорю что Украина моща и любимая страна.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а давайте зета забаним нах за перманентное зрадоепство, провокации и офтопик на этой ветке?
не время для благородств
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
Отличная идея !!!

Будем писать только про успешные реформы, росте благосостояния, и росте цен на КРЖН.
А, еще будем ностальгировать на фоточки Киева 20-100 летней давности. И крыть матом всех кто имеет другое мнение. И обязательно побольше писать что все вокруг ленивые и жидкие, один ККЦ ,Прохожий и Трололо достойные мужчины,все остальные шлак и отстой.


по теме будем писать, а не тулить в любую щель зраду, как ты
ты откуда и зачем сюда пришел?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:05

дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 21 січ, 2019 00:10, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets
А почему без мата ? :mrgreen:


а потому шо я пар в гудок не пускаю, провокатор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:10

kingkongovets

А чего это вас так зацепило ? Вы же сами на ветку принесли первым эту новость про ввод платы за дошкольные учреждения для незарегистрированных родителей детей ?

Вы же двумя руками поддерживали эту инициативу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

А чего это вас так зацепило ? Вы же сами на ветку принесли первым эту новость про ввод платы за дошкольные учреждения для незарегистрированных родителей детей ?

Вы же двумя руками поддерживали эту инициативу.


снова офтоп и дешевые провокации, при чем сейчас вообще это?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:14

  kingkongovets написав:а давайте зета забаним нах за перманентное зрадоепство, провокации и офтопик на этой ветке?
не время для благородств

Краше мавпу на триколісному велосипеді.
За хамство і тупість.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 00:17

  zzzzzz написав:Решение Киевсовета о плате за детсады для семей без регистрации в столице ограничивает право на доступное и бесплатное дошкольное образование, - МОН. ДОКУМЕНТ

https://censor.net.ua/news/3107371/resh ... t_pravo_na

Помню Кинговец очень защищал это нововедение КГГА , ну о том что КГГА наплевало на Конституцию, он конечно ни слова не сказал. О- объективность.

Він геть тупий. Порожнє місце.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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