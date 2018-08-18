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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 січ, 2019 00:38
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:kingkongovets
А чего это вас так зацепило ? Вы же сами на ветку принесли первым эту новость про ввод платы за дошкольные учреждения для незарегистрированных родителей детей ?
Вы же двумя руками поддерживали эту инициативу.
снова офтоп и дешевые провокации, при чем сейчас вообще это?
Ну это вообще класс. Сам принес на ветку новость, всем кто живет без регистрации в Киеве рассказывал об их месте в жизни, а я оказывается зрадоеп и провокатор. Кккц, у вас все хорошо с логикой, или иногда ?))))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:49
Frant написав: kingkongovets написав:
а давайте зета забаним нах за перманентное зрадоепство, провокации и офтопик на этой ветке?
не время для благородств
Краше мавпу на триколісному велосипеді.
За хамство і тупість.
прикольно шо коленька, который громогласно зарекался в эту ветку свое жало совать втихаря этому плюсанул)
а потом эти «мужчины» удивляются, шо украинские женщины имеют отношения с арабами, или китайцами
грустно это все канешна, но закон дарвина на то и закон
тьфубля
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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