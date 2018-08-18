Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 січ, 2019 23:46
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.
vhata
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:48
vhata написав:
вот и посмотрите на график 2008 +- почти в три раза туда-назад.
Но это не меняет сути. Украина - моща, хоть для обывателя это пока малозаметно.
Так в 2008 и недвига в три раза туда назад ))
Я же не спорю что Украина моща и любимая страна.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 21 січ, 2019 00:17
zzzzzz написав:
Решение Киевсовета о плате за детсады для семей без регистрации в столице ограничивает право на доступное и бесплатное дошкольное образование, - МОН. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/news/3107371/resh ... t_pravo_na
Помню Кинговец очень защищал это нововедение КГГА , ну о том что КГГА наплевало на Конституцию, он конечно ни слова не сказал. О- объективность.
Він геть тупий. Порожнє місце.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Пон 21 січ, 2019 01:15
moldashavanin У меня 78 квадратов, поставщик КП "Київтеплоенерго", за декабрь отопление получилось 1855 грн. Общедомовой счетчик. 1 гигакалория = 1355 грн.
olgina
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