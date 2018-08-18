Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всіх Вітаю! Нарешті повноцінний тиждень болі. 5 робочих днів....
Тенденції. 1. Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котллваном відмовляються продавати. Варіанти: ЛОШАРИ. Всі знають про п...ц, вибори, і буде дешевше. "А ЧЕ ЕСЛИ НЕТ"? Тоді буде дорожче? СОВІСТЬ ЗЯВИЛАСЯ. Будують за свої щоб потім готове продати по 500.