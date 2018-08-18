RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3368336933703371>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

(Ошибся веткой форума перед этим)
Здравствуйте.
А кто нибудь присматривался к ЖК Одесский квартал?
Недалеко от метро Теремки, но уже не Киев, мне кажется по инфраструктуре и удовству добраться в центр например, это лучше чем Оранж Сити.
И кто что думает по застройщику Атлант?
antivit2002
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 24.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17

  Первый написав:
  airmax78 написав:Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7
Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.

Якась фігня на березі 6 смугової траси.
230 паркомісць на 330 квартир.
330 квартир!!!! Це шо? ПОХ?

Стопудово общага для біженців. Німець вище 4 поверху не живе :mrgreen:
Точно для біженців. На 5 поверсі - 53 квадрати 320 койро, а на 11 - 430 койро.
На 20том 89 квадратов за 824 койро...

В квартирі площею 80 кв за 900 тис дол кухня- вітальня більша за 2 спальні.

Фууу. Шо за шлак!!!!!!
Піду промию очі. А то вже уявив як дим від катлєт їх роз'їдає.

В этом доме русская речь будет звучать гораздо чаще немецкой.
UA
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 19.07.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:23

UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13808
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24

  UA написав:
  zzzzzz написав:vhata
Если брать мировое с/х а наши самые крупные по объему производства культуры это пшеница и кукуруза , то по данным за 2014 Украина производила

Пшеница - 4% в мире
Кукуруза - 3%

По кукурузе,для понимания США - 360 млн.т. Украина - 30 млн.

Сколько кукурузы экспортирует США?
На душу населения, Украина, самый мощный экспортер в мире. У нас этот показатель раз в 5 выше чем в США.

Залишилось підняти середню ЗП хоча би в 3 (три) рази.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18982
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24

  kingkongovets написав:vhata
я года три назад писал - у нас акуенная, нифига недооцененная страна с белым населением, норм климатом
и нереально красивыми женщинами
жаль тока шо тут стока ноющих жидких мужиков, ну то таке
им же хуже

"с белым населением" это фундаментальное преимущество стремительно теряем... и всем пофиг. Типа на наш век хватит.
UA
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 19.07.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:27

UA Хз. Можливо й частіше. Проте катлєти не пожариш без шкоди для здоров'я, а для наших кухня вітальні більша ніж обидві спальні не є гуд. Та й приміщення для масажу лобу ні до чого. А дизайн. Дизайн!!!! Якесь омно під тетріс. А берег величезної розв'язки....
Тому аргументовано не погоджуюсь. :mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13808
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:27

  Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?

А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда :D
UA
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 19.07.08
Подякував: 297 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:28

  UA написав:
  Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?

А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда :D


Ні конечно. Ніколи не думаю. А шо?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13808
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:33

  hume написав:
  J_P написав:И это - реалии дома с более чем в 200 квартир...

Как всё более обыденно звучит "дом с более 200 квартир"

Ещё какие то 10 лет назад снимая квартиру в свечке в оазисе на г сталинграда думал- "как же это дох@я 120 квартир в доме"!!

Ну не все так печально - конкретно в моем примере это 5 подъездов ))))
Причем очень разной этажности.
J_P
 
Повідомлень: 641
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:36

  Первый написав:барабашов

Шо да то да. Німецьку не вчив.
Ось не можу зрозуміти, це шо за опція

EXCLUSIVE LOBBY AREA


Це там лоб масажуючь чи шо?
В модний моп не вірю, то для лошар.

Адже в треніках не походиш. І людям воно не потрібно.

Там 100% должны наливать за такие деньги. Но в целом, конечно, это удар по позициям "в Европе в многоэтажном шлаке с модными МОПами не живут". Хотя всегда можно сказать, что это немецкий застройщик спецом для выходцев из СНГ строит (что UA уже и сделал). Но это вопрос дискутабельный. По крайней мере сайт на русском для своей ЦА застройщик запилить не удосужился.
P.S. Но справедливости ради: смотрится этот домик в окружающем его берлинском пейзаже капец как чужеродно. Как застройщику удалось его туда всунуть - не понимаю.
airmax78
 
Повідомлень: 27619
З нами з: 25.10.12
Подякував: 713 раз.
Подякували: 3069 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3368336933703371>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J_P, Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1263, 1264, 1265
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12640 2201057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:51
shtora
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5710
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4866
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66539)
21.01.2019 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.