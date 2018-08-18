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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:17
Первый написав:
Якась фігня на березі 6 смугової траси.
230 паркомісць на 330 квартир.
330 квартир!!!! Це шо? ПОХ?
Стопудово общага для біженців. Німець вище 4 поверху не живе
Точно для біженців. На 5 поверсі - 53 квадрати 320 койро, а на 11 - 430 койро.
На 20том 89 квадратов за 824 койро...
В квартирі площею 80 кв за 900 тис дол кухня- вітальня більша за 2 спальні.
Фууу. Шо за шлак!!!!!!
Піду промию очі. А то вже уявив як дим від катлєт їх роз'їдає.
В этом доме русская речь будет звучать гораздо чаще немецкой.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:23
UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24
UA написав: zzzzzz написав:vhata
Если брать мировое с/х а наши самые крупные по объему производства культуры это пшеница и кукуруза , то по данным за 2014 Украина производила
Пшеница - 4% в мире
Кукуруза - 3%
По кукурузе,для понимания США - 360 млн.т. Украина - 30 млн.
Сколько кукурузы экспортирует США?
На душу населения, Украина, самый мощный экспортер в мире. У нас этот показатель раз в 5 выше чем в США.
Залишилось підняти середню ЗП хоча би в 3 (три) рази.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:24
kingkongovets написав:vhata
я года три назад писал - у нас акуенная, нифига недооцененная страна с белым населением
, норм климатом
и нереально красивыми женщинами
жаль тока шо тут стока ноющих жидких мужиков, ну то таке
им же хуже
"с белым населением" это фундаментальное преимущество стремительно теряем... и всем пофиг. Типа на наш век хватит.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:27
UA
Хз. Можливо й частіше. Проте катлєти не пожариш без шкоди для здоров'я, а для наших кухня вітальні більша ніж обидві спальні не є гуд. Та й приміщення для масажу лобу ні до чого. А дизайн. Дизайн!!!! Якесь омно під тетріс. А берег величезної розв'язки....
Тому аргументовано не погоджуюсь.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:27
Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?
А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:28
UA написав: Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?
А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда
Ні конечно. Ніколи не думаю. А шо?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:33
hume написав: J_P написав:
И это - реалии дома с более чем в 200 квартир...
Как всё более обыденно звучит "дом с более 200 квартир"
Ещё какие то 10 лет назад снимая квартиру в свечке в оазисе на г сталинграда думал- "как же это дох@я 120 квартир в доме"!!
Ну не все так печально - конкретно в моем примере это 5 подъездов ))))
Причем очень разной этажности.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:36
Первый написав:барабашов
Шо да то да. Німецьку не вчив.
Ось не можу зрозуміти, це шо за опція
EXCLUSIVE LOBBY AREA
Це там лоб масажуючь чи шо?
В модний моп не вірю, то для лошар.
Адже в треніках не походиш. І людям воно не потрібно.
Там 100% должны наливать за такие деньги. Но в целом, конечно, это удар по позициям "в Европе в многоэтажном шлаке с модными МОПами не живут". Хотя всегда можно сказать, что это немецкий застройщик спецом для выходцев из СНГ строит (что UA уже и сделал). Но это вопрос дискутабельный. По крайней мере сайт на русском для своей ЦА застройщик запилить не удосужился.
P.S. Но справедливости ради: смотрится этот домик в окружающем его берлинском пейзаже капец как чужеродно. Как застройщику удалось его туда всунуть - не понимаю.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:03
kingkongovets написав: Первый написав:
Читаю Ваших опонентів. Довго нам ще йти до цивілізованого світу.
Але всеж необхідно йти:-)
сколько нужно времени шоп заменить весь совкошлак на дома с мопами "аля цп"?
ведь если послушать вас - цивилизованный мир без модных мопов невозможен
я вот точно не доживу и уезжать не хочу - шо прикажете мне делать?
застрелиться - не мой вариант, говорю сразу
Поддержу вас: МОПы хорошо, но и без них прожить можно. У меня квартира в дореволюционном доме (писал тут ранее). Двое жильцов отремонтировали фойе на первом этаже. Я отремонтировал на своем. Даже две разведенные соседки (из разных квартир) немного поучаствовали ))))
Нужен ли мне был ресепшн, когда я там жил? Думаю - нет.
Поместятся ли все жильцы подъезда в фойе? Однозначно.
Всего дома? Не уверен. Как и в недалеко расположенном ЦП.
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