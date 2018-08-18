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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3369337033713372

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

да, берлинский тетрис удивил ценами. а шо там за локейшн? самый центр?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02

  trololo написав:да, берлинский тетрис удивил ценами. а шо там за локейшн? самый центр?


по карте 9 км от центра Берлина ( это по прямой )

Как как от Майдана до м.Иподром или м.Нивки

Правда Берлин больше , если Киев имеет 20 на 22 км , то Берлин 40 на 33км
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04

  airmax78 написав:Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7
Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.


Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!

Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:08

J_P

Якщо Ви хочете втрутитися в розмову, і надати слушні зауваження та пропозиції, то необхідно трішечки ознайомитися з питанням.

А питання звучало виключно щодо фрази кінга


рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание

Я привів конкретно приклад, який відсікає фактор розташування. Довів, що рефлексія по всім до єдиного пунктів є, і досить суттєва.
Дякую, що Ви з нами.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20

  UA написав:
  Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?

А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда :D


Ну у нас не только передовая электроника, но еще мы космическая держава :D

Так что у нас экспорт прекрасно диверсифицирован, а Башни Таряна построены для нашей интеллектуальные элиты. Там будут жить наши Гейтсы и Джобсы :D
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:25

  UA написав:
  Первый написав:
  airmax78 написав:Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7
Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.

Якась фігня на березі 6 смугової траси.
230 паркомісць на 330 квартир.
330 квартир!!!! Це шо? ПОХ?

Стопудово общага для біженців. Німець вище 4 поверху не живе :mrgreen:
Точно для біженців. На 5 поверсі - 53 квадрати 320 койро, а на 11 - 430 койро.
На 20том 89 квадратов за 824 койро...

В квартирі площею 80 кв за 900 тис дол кухня- вітальня більша за 2 спальні.

Фууу. Шо за шлак!!!!!!
Піду промию очі. А то вже уявив як дим від катлєт їх роз'їдає.

В этом доме русская речь будет звучать гораздо чаще немецкой.


я наверно не открою большой секрет если скажу что по всему Берлину русская речь звучит чаще немецкой :) . А в ихнем KADEWE так вообще ощущение что там вообще одни русские
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28

  J_P написав:
  kingkongovets написав:моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу
а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят
шагнули, ага

Ну, дружище, вы опять дали понять, что у вас НЕ инженерное образование ))))
А как на счет использования кульков из мегамаркета и гудвайна? По-моему 50% их нужности - это вынос мусорных кульков в бак возле дома.


С бутылками все равно неудобно перед детишками получится - звинятс... :D
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7
Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.


Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!

Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.

50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38

  барабашов написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7
Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.


Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!

Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.

50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.

Це ж Берлін. Там 20куойро в місяць лопатять всі хто піднімають мізинець на лівій руці.

Шо значить будка в скворєшні на березі траси да ще й в іпенях не для народу? Для нього самого, не тре ляля.
Студенту, та студія за 370 койро, продавцю з білли та двуха за 800 койро.
Всім процвітання!
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