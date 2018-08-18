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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:55
да, берлинский тетрис удивил ценами. а шо там за локейшн? самый центр?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:02
trololo написав:
да, берлинский тетрис удивил ценами. а шо там за локейшн? самый центр?
по карте 9 км от центра Берлина ( это по прямой )
Как как от Майдана до м.Иподром или м.Нивки
Правда Берлин больше , если Киев имеет 20 на 22 км , то Берлин 40 на 33км
Живите своим умом!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:04
Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!
Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.
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change_pm
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:08
J_P
Якщо Ви хочете втрутитися в розмову, і надати слушні зауваження та пропозиції, то необхідно трішечки ознайомитися з питанням.
А питання звучало виключно щодо фрази кінга
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
Я привів конкретно приклад, який відсікає фактор розташування. Довів, що рефлексія по всім до єдиного пунктів є, і досить суттєва.
Дякую, що Ви з нами.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:20
UA написав: Первый написав:UA
От реально, нах тут розборки по кукурудзі?
А башни Таряна покупать на деньги вырученные от экспорта украинской электроники?
Вы думайте хоть иногда
Ну у нас не только передовая электроника, но еще мы космическая держава
Так что у нас экспорт прекрасно диверсифицирован, а Башни Таряна построены для нашей интеллектуальные элиты. Там будут жить наши Гейтсы и Джобсы
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:25
UA написав: Первый написав:
Якась фігня на березі 6 смугової траси.
230 паркомісць на 330 квартир.
330 квартир!!!! Це шо? ПОХ?
Стопудово общага для біженців. Німець вище 4 поверху не живе
Точно для біженців. На 5 поверсі - 53 квадрати 320 койро, а на 11 - 430 койро.
На 20том 89 квадратов за 824 койро...
В квартирі площею 80 кв за 900 тис дол кухня- вітальня більша за 2 спальні.
Фууу. Шо за шлак!!!!!!
Піду промию очі. А то вже уявив як дим від катлєт їх роз'їдає.
В этом доме русская речь будет звучать гораздо чаще немецкой.
я наверно не открою большой секрет если скажу что по всему Берлину русская речь звучит чаще немецкой
. А в ихнем KADEWE так вообще ощущение что там вообще одни русские
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:28
J_P написав: kingkongovets написав:
моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу
а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят
шагнули, ага
Ну, дружище, вы опять дали понять, что у вас НЕ инженерное образование ))))
А как на счет использования кульков из мегамаркета и гудвайна? По-моему 50% их нужности
- это вынос мусорных кульков в бак возле дома.
С бутылками все равно неудобно перед детишками получится - звинятс...
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:30
change_pm написав:
Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!
Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.
50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.
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барабашов
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:38
барабашов написав: change_pm написав:
Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!
Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.
50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.
Це ж Берлін. Там 20куойро в місяць лопатять всі хто піднімають мізинець на лівій руці.
Шо значить будка в скворєшні на березі траси да ще й в іпенях не для народу? Для нього самого, не тре ляля.
Студенту, та студія за 370 койро, продавцю з білли та двуха за 800 койро.
Всім процвітання!
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Первый
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