Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!
Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.
50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.
У спецов моей профессии от 75к до 110к ойро в год, не знаю, сколько это чистыми, т.к. масса факторов.
Не обязательно жить так, как вы расписали. Можно и по модели Плюшкина, доход 50 в год, однуха в кредит и покупки на распродажах, но не Гуччи Отдых на Эльбе, транспорт - велик. Но вы отлично изобразили, как в этом доме многие русскоязычные жильцы будут жить.
В любом случае, как у нас человек со среднестатистической з.п. не покупает в Тетрисе, так и в Берлине, вероятно, не будет.
J_P написав:Оболонь-Скай. 110 или 130 паркомест (не помню точно) на 3 дома по 25 этажей по 8 квартир на этаже. Итого 130 на 600 квартир, если не ошибся в рассчетах. Верной дорогой идем [в Европу], товарищи...
А Я про шо. Берлінська общажка не тягне навіть на бізнес клас. Для біженців хати по 800 койро...
В оболоньскаї тачку можна кинути на 6 смуговій трасі. А от в берлінській общажці, не зважаючи на таку ж трасі, тачку кинути нізя:-) Проте чомусь не будують паркомісця. Меркель с..ка.
Чи Ви думаєте, що купив хату в повітрі Берліну за 320 куойро і немає на литовця 2койро?
Востаннє редагувалось Первый в Пон 21 січ, 2019 13:23, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets написав:моему дому 100+, но для выноса мусора все используют черные входы и заднюю лестницу а тут несешь через модный моп двойной мешок с мусором и бутылками, а в мопе утренник для детей и гуппи с бровями-гусеницами с айфонами на диванчиках сидят шагнули, ага
Ну, дружище, вы опять дали понять, что у вас НЕ инженерное образование )))) А как на счет использования кульков из мегамаркета и гудвайна? По-моему 50% их нужности - это вынос мусорных кульков в бак возле дома.
Стыдно, JP. Цивилизованные люди давно отказались от кульков в супермаркетах. Тоже уже здесь обсуждалось не раз: складная сумка - наш вечный пакет. У меня таких 2 и они спасли природу (и не только в Украине) от нескольких тысяч пакетов за последние 7 лет. И, кстати, до сих пор выглядят как новые (шок).
Не, не стыдно )))) Ну чем мой кулек из гудвайна хуже вашего второго мусорного? Он даже лучше! Он технологичнее (прочнее - не порвется посреди мопа) и эстетичнее ))))
Якщо Ви хочете втрутитися в розмову, і надати слушні зауваження та пропозиції, то необхідно трішечки ознайомитися з питанням.
А питання звучало виключно щодо фрази кінга
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
Я привів конкретно приклад, який відсікає фактор розташування. Довів, що рефлексія по всім до єдиного пунктів є, і досить суттєва. Дякую, що Ви з нами.
Простите, если неправильно понял. Читал вроде более-менее внимательно. Может формат форума несколько искажает мысли спорящих - как в извечной проблеме спора глухого с немым ) В общем, получилось как в детском сочинении: "Маша доила корову, а в речке отражалось все наоборот..." ))) ПС. Если вы имели ввиду квартиры в одном доме - то вы правы. Этаж, вид из окна, планировка существенно меняют цену. Но вы не можете совсем отсечь фактор расположения/МОПа: не может быть в одном доме квартира с МОПом, а другая - без...
J_P написав:Не, не стыдно )))) Ну чем мой кулек из гудвайна хуже вашего второго мусорного? Он даже лучше! Он технологичнее (прочнее - не порвется посреди мопа) и эстетичнее ))))
Например тем что они разлагаются "Биопакеты изготовлены из специального полиэтилена, который благодаря специальной добавке полностью разлагаются под действием окружающей среды за 3 года на абсолютно безопасные как для человека, так и для природы вещества: воду, углекислый газ, гумус." http://justorganic.com.ua/product/biopa ... tjazhkami/
J_P написав:Не, не стыдно )))) Ну чем мой кулек из гудвайна хуже вашего второго мусорного? Он даже лучше! Он технологичнее (прочнее - не порвется посреди мопа) и эстетичнее ))))
Например тем что они разлагаются "Биопакеты изготовлены из специального полиэтилена, который благодаря специальной добавке полностью разлагаются под действием окружающей среды за 3 года на абсолютно безопасные как для человека, так и для природы вещества: воду, углекислый газ, гумус." http://justorganic.com.ua/product/biopa ... tjazhkami/
Ну и на мой один дополнительный пакет раз в месяц если не реже, приходится 30-40 пакетов из Гудвайна за этот же период.
J_P написав:Не, не стыдно )))) Ну чем мой кулек из гудвайна хуже вашего второго мусорного? Он даже лучше! Он технологичнее (прочнее - не порвется посреди мопа) и эстетичнее ))))
Например тем что они разлагаются "Биопакеты изготовлены из специального полиэтилена, который благодаря специальной добавке полностью разлагаются под действием окружающей среды за 3 года на абсолютно безопасные как для человека, так и для природы вещества: воду, углекислый газ, гумус." http://justorganic.com.ua/product/biopa ... tjazhkami/
Ну и на мой один дополнительный пакет раз в месяц если не реже, приходится 30-40 пакетов из Гудвайна за этот же период.
Тогда должно быть стыдно Гудвайну. Такая сеть дорогая, а мусорные кульки из Ёпика лучше "ихних"... Когда буду там в следующий раз, выскажу свое фЭ и сошлюсь на ваши данные. Вы ведь результаты экспертизы пришлете???? ПС, специально для Макса: у меня 3-4 кулька из Гудвайна в месяц. У вас 30-40? Я в шоке.... Или это опять "коммуникационный шум"?