барабашов написав:

change_pm написав: airmax78 написав: Tetris Hall Berlin: https://ueberlintower.com/?utm_source=f ... _1CY_SA_V7

Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник. Tetris Hall Berlin:Честно говоря, в шоке, как они это разрешили строить. Ну и смотрим на ценник.

Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!



Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год. Вы что, не были в Берлине еще? Я там бываю иногда, там полно таких зданий, и есть еще более центровее, например, посмотрите Potsdamer Platz. Центровее не бывает, и все новье. Ценник боюсь даже узнавать, НО!Средняя з.п. в Берлине думаю где-то 50 тыс в год, ипотека 2%?, т.е. даже низший стредний класс может за 10 лет выплатить такую хату, но она ему в принципе не по карману, нужно хотя бы тыс 100 в год.

50кОйро в год на руки там врачи высококвалифицированные имеют, ну и старшие офицеры полиции к примеру, или руководители среднего уровня. Но никак не низший средний класс. И потом - 1млн(за квартиру как у Уни - 100 метров трёху не два уровня и не 25й этаж) да на 120 платежей - это по 8300 в месяц. Как бы весьма до хрена. Это без страховок, ипотек и прочих радостей типа содержания квартиры(это может до тысячи в таком жире затянуть). Уже надо как бы 20 в месяц лопатить. Чистяком и чтоб жена работала а не нянькой и в инсте сидела. А при хорошем доходе и хороший просЁр получается - отдыхи, мерсы топовые, пожрать не с Микс-Марта и прочие Гуччи с Китонами на распродажах. Так что там и однуха за 370куе даже не для народа.