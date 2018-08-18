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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:00
POSToronnim V написав:
Немного про ремонты
Крутя-я-я-як: лыжи возле кровати...возле старого табурета, просящегося на свалку...ОСБ в коридоре и бюджет чуть более 10 000 баксов. На то она и Мацква
прикольно
Интерьер в таком стиле требует в первую очередь определенного подхода к жизни. Нужно спокойно относиться к ведру вместо раковины
и самодельным смесителям, любить шведский стиль и белые стены.
2. Если говорить о деталях, то главное, не использовать готовых решений, например: плинтус из магазина, заурядные выключатели и ручки – уделяйте внимание мелочам.
3. Не бойтесь красить
пол, плитку в ванной.
Не торопитесь выбрасывать старую мебель, ее тоже можно перекрасить. Вообще все можно перекрасить – индустрия к этому готова, а выбор дизайна остается за вами.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 21 січ, 2019 17:05
J_P написав: Первый написав:
Не все так однозначно. У мене рік назад був бзік. Подивився пару сталінок на іоана/кудрі.
Люди продавали з метою купівлі у Варшавському.Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях
,,,,:-)
.....
Первичка в нрашей стране оценивается в гривнах, а вторичка - в валюте. Поэтому в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие
" в валюте цены первички и очень инертные
цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс".
А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме).
Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7
эта тема уже тыщу раз обсасывалась
когда покупаете первичку на этапе котлована/фундамента - цена низкая из за рисков недостроя + время на постройку / сдачу дома
когда дом сдан цена вырастает на 20-30% - но покупатель найти на такую цену сложнее, поэтому продаваны обычно идут на скидку и продают +10% от текущей цены застройщика .
при покупке вторички - факторы которые влияют на цену совсем иные + и покупатели у вторички другие .
я вообще не вижу смысла покупать вторичку как инвестицию .
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