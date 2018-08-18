Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Крутя-я-я-як: лыжи возле кровати...возле старого табурета, просящегося на свалку...ОСБ в коридоре и бюджет чуть более 10 000 баксов. На то она и Мацква прикольно Интерьер в таком стиле требует в первую очередь определенного подхода к жизни. Нужно спокойно относиться к ведру вместо раковины и самодельным смесителям, любить шведский стиль и белые стены.
2. Если говорить о деталях, то главное, не использовать готовых решений, например: плинтус из магазина, заурядные выключатели и ручки – уделяйте внимание мелочам.
3. Не бойтесь красить пол, плитку в ванной. Не торопитесь выбрасывать старую мебель, ее тоже можно перекрасить. Вообще все можно перекрасить – индустрия к этому готова, а выбор дизайна остается за вами.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый написав:Не все так однозначно. У мене рік назад був бзік. Подивився пару сталінок на іоана/кудрі. Люди продавали з метою купівлі у Варшавському. Варшавський зробив + в десятках відсотків. Деякі Сталінки до сих пір в актуальних оголошеннях ,,,,:-) .....
Первичка в нрашей стране оценивается в гривнах, а вторичка - в валюте. Поэтому в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс". А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме). Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7
эта тема уже тыщу раз обсасывалась когда покупаете первичку на этапе котлована/фундамента - цена низкая из за рисков недостроя + время на постройку / сдачу дома когда дом сдан цена вырастает на 20-30% - но покупатель найти на такую цену сложнее, поэтому продаваны обычно идут на скидку и продают +10% от текущей цены застройщика . при покупке вторички - факторы которые влияют на цену совсем иные + и покупатели у вторички другие . я вообще не вижу смысла покупать вторичку как инвестицию .
Одразу видно, ну, не читали ці соціологи двох форумних класиків - Франта і Флая, чия спільна теорія тотального зубожіння трощить будь-які соціологічні опитування. Кияни і бучани харчуються на смітниках !!! Яка проблема паркування на першому місці ??
Одразу видно, ну, не читали ці соціологи двох форумних класиків - Франта і Флая, чия спільна теорія тотального зубожіння трощить будь-які соціологічні опитування. Кияни і бучани харчуються на смітниках !!! Яка проблема паркування на першому місці ??
Смешно. В фейсбуке они бабушек опрашивали про медицинские услуги и коммуналку? "На Дарниці скаржаться на відсутність шкіл, садочків, зелених зон за надзвичайно активної забудови та збільшення кількості мешканців району." Вот тебе и паркування. "Мешканці Деснянського району задоволені кількістю дитячих закладів і майданчиків, медичним сервісом, зеленими зонами. Проблему транспортного сполучення вони не вважають достатньо гострою." Ну и зачем им метро?
Предлагаю опросить айтишников про уровень зарплаты в столице, и напомнить пенсам что все не так уж и плохо
vano80 написав:Смешно. В фейсбуке они бабушек опрашивали про медицинские услуги и коммуналку? "На Дарниці скаржаться на відсутність шкіл, садочків, зелених зон за надзвичайно активної забудови та збільшення кількості мешканців району." Вот тебе и паркування. "Мешканці Деснянського району задоволені кількістю дитячих закладів і майданчиків, медичним сервісом, зеленими зонами. Проблему транспортного сполучення вони не вважають достатньо гострою." Ну и зачем им метро?
Предлагаю опросить айтишников про уровень зарплаты в столице, и напомнить пенсам что все не так уж и плохо
опросы проводила "киевская команда" - ну так напишите им в том же фб, смысл здесь то рефлексировать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.