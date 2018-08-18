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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3373337433753376>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 09:43

  Провидец написав:
necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки
p.s Продаются тяжелее, чем
полноценные однушки?


33 тыщи это готовая двуха возле м Дарница.

Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі.
Тобто абсолютний неліквід.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?
нипанятна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:44

  kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?
нипанятна

Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?
нипанятна

Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?

Рынок действительно "отжался".
Вопрос в том, что это?
Коррекция, долгоиграющий тренд... хорошая возможность слить не нужное :D ...?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:54

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social

зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?
нипанятна

Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?

ККц, як і незабутній Захар_, з великим задоволенням використовує будь яку статистику, яка підтверджувала його "конгеніальні" здогадки. :cry:

Відірванність від життя і неочевидність тієї "статистики" - не засмучує тих добродіїв. 8)
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:57

  Рыба-сом написав:Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?


не надо снова манипуляций - не "всегда", у меня было и есть вполне обоснованное недоверие к "индексам" риэлторовских сайтов с нижеплинтусным качеством базы, по ценам которых в реале ничего нельзя купить по факту и статистику, сделанную непонятно кем и на основании непонятно чего

зы: точка сидения определяет точку зрения - ну понятно недалекий и стрессонеустойчивый франт, сливший на панике свой "личный пенсионный фонд" и отчаянно камлающий на очередное падение шоп откупиться снова, но вы ведь вроде в поиске? а как показывает практика - как только чел приступает к реальным поискам и просмотрам его риторика меняется с "ценам еще падать и падать, предпосылок для дорожая нет" на "нормальные варианты все еще слишком дороги" - вы шо скажете?
видите падение?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 22 січ, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчора якось не звернули увагу. Не гордий. Повторю.
Тенденції, що видно неозброєним оком, відбуваються на фоні 2 виборів і непоняткам по транзиту.

Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котлованом відмовляються продавати, проте будують.
Варіанти:
1. ЛОШАРИ. Адже Всі знають про п...ц, вибори, і буде дешевше.

2. "А ЧЕ ЕСЛИ НЕТ"? Тоді буде дорожче?.

3. Совість з'явилася. Будують за свої щоб потім готове продати по 500.


Я думаю, що соціально відповідальний бізнес вибрав пункт 3:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:На першому місці – проблеми із паркуванням

на том же сайте в другой статье
відсутність альтернативи у вигляді громадського транспорту. «Люди хочуть їздити з комфортом. Якщо муніципалітет не може його забезпечити, містяни пересідають на власне авто...Київ зараз швидше рухається за песимістичним сценарієм. Якщо це підтвердиться, вже через кілька років при нинішньому стані інфраструктури одна поїздка додому чи роботу триватиме в середньому півтори-дві години», – вважає Дмитро Беспалов. Втім, як експерт відмічає, можливо, такий розвиток ситуації піде на користь столиці. «Чим швидше ми досягнемо дна, тим, можливо, і краще. Тоді почнемо думати над тим, як зменшити кількість авто і розвивати інфраструктуру. Так відбувалося у країнах ЄС».....«На сьогодні у нас де-факто безкоштовне паркування і безлімітний заїзд в центр міста на авто. Фактично, немає жодного демотиватора не їхати на машині.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/08/yevropa-vidmovlyayetsya-vid-dizelya-chi-varto-ukrayini-ochikuvati-shhe-odnin-napliv-starih-avto/
Сразу вспоминается метро на Троещину, Метро на Виноградарь, транспортный коридор с Троещины на Кардачи...
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котлованом відмовляються продавати, проте будують.

Я у Первого в игноре, а так хотелось узнать: кто не продаёт и какой процент этих непродаваемых квартир от общего в продаже?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:07

  Первый написав:Вчора якось не звернули увагу. Не гордий. Повторю.
Тенденції, що видно неозброєним оком, відбуваються на фоні 2 виборів і непоняткам по транзиту.

Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котлованом відмовляються продавати, проте будують.
Варіанти:
1. ЛОШАРИ. Адже Всі знають про п...ц, вибори, і буде дешевше.

2. "А ЧЕ ЕСЛИ НЕТ"? Тоді буде дорожче?.

3. Совість з'явилася. Будують за свої щоб потім готове продати по 500.


Я думаю, що соціально відповідальний бізнес вибрав пункт 3:-)

А что, появились новые прецеденты помимо Аурума и Завода Игрушек?
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