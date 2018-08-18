Додано: Вів 22 січ, 2019 10:57

Рыба-сом написав: Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не? Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?

не надо снова манипуляций - не "всегда", у меня было и есть вполне обоснованное недоверие к "индексам" риэлторовских сайтов с нижеплинтусным качеством базы, по ценам которых в реале ничего нельзя купить по факту и статистику, сделанную непонятно кем и на основании непонятно чегозы: точка сидения определяет точку зрения - ну понятно недалекий и стрессонеустойчивый франт, сливший на панике свой "личный пенсионный фонд" и отчаянно камлающий на очередное падение шоп откупиться снова, но вы ведь вроде в поиске? а как показывает практика - как только чел приступает к реальным поискам и просмотрам его риторика меняется с "ценам еще падать и падать, предпосылок для дорожая нет" на "нормальные варианты все еще слишком дороги" - вы шо скажете?видите падение?)