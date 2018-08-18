Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Очень загорелся квартирой студио 33квадрата в Яскравом, с ремонтом от ИнтерГала по штуке за квадрат, в ОП квартиры реально гребут, осталось еще пару тройку квартир из однух. С Навигатором некорректно сравнить. Локация и ремонт однозначно лучше, но вот метраж (( Никогда не имел опыта с квартирами-студио.Для сдачи, как думаете, путевый вариант? Май-июнь ключи будут выдавать. Осталось подумать ровно сутки p.s Продаются тяжелее, чем полноценные однушки?
33 тыщи это готовая двуха возле м Дарница.
Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі. Тобто абсолютний неліквід.
Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики. Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.
kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики. Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.
kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики. Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.
kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики. Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.
Рыба-сом написав:Вроде бы Вы всегда были критиком "дрочки на индексы и кривую статистику", не?
не надо снова манипуляций - не "всегда", у меня было и есть вполне обоснованное недоверие к "индексам" риэлторовских сайтов с нижеплинтусным качеством базы, по ценам которых в реале ничего нельзя купить по факту и статистику, сделанную непонятно кем и на основании непонятно чего
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:На першому місці – проблеми із паркуванням
на том же сайте в другой статье
відсутність альтернативи у вигляді громадського транспорту. «Люди хочуть їздити з комфортом. Якщо муніципалітет не може його забезпечити, містяни пересідають на власне авто...Київ зараз швидше рухається за песимістичним сценарієм. Якщо це підтвердиться, вже через кілька років при нинішньому стані інфраструктури одна поїздка додому чи роботу триватиме в середньому півтори-дві години», – вважає Дмитро Беспалов. Втім, як експерт відмічає, можливо, такий розвиток ситуації піде на користь столиці. «Чим швидше ми досягнемо дна, тим, можливо, і краще. Тоді почнемо думати над тим, як зменшити кількість авто і розвивати інфраструктуру. Так відбувалося у країнах ЄС».....«На сьогодні у нас де-факто безкоштовне паркування і безлімітний заїзд в центр міста на авто. Фактично, немає жодного демотиватора не їхати на машині.