Додано: Вів 22 січ, 2019 10:08



Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.



https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... ium=social



зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?

нипанятна Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.Больше всего на первичном рынке жилья подорожали однокомнатные (на 6,1% к показателям 2017 года) и трехкомнатные (на 4,8%) квартиры. При этом двухкомнатные подорожали на 5,1%. На вторичном рынке цены на одно-двухкомнатные квартиры выросли на 5,7%, а на трехкомнатные на 3,4%.зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе?нипанятна

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.