Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
О транспортной проблеме Петербурга (можно смело подставлять Киев, получится то же самое) - очень наглядно
Автобусы и трамваи в пробках – сигнал о полной некомпетентности чиновников. Кому нужен общественный транспорт в пробке, если с можно стоять рядом в своей машине с личной музыкой и печкой? Петербургу срочно нужны выделенные полосы на улицах – только их массовый ввод может компенсировать "дефицит" новых станций метро, но этого петербургские чиновники, видимо, не понимают или не хотят понять.
Anadonta написав:Немного по теме ветки - об "обвале" цен на недвижимость в Киеве. Ищу сейчас объект на покупку (нежилое). По ощущениям - цены подросли даже по сравнению с прошлым летом и чего-то действительного стоящего нет, а варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности... Не скажу за жилое (там свои законы и старый фонд действительно падает и падает в цене), но по нежилому никакого снижения не видно вообще. Например, один из наших арендаторов хочет выкупить помещение (Подол), которое куплено летом 2012 г. Его предложение - минус 10% от цены покупки. Пока в переговорах (ищем альтернативу), но, почти уверен, что в случае нашего согласия сможем поднять планку и выйти в 0. При этом умные индексы рисуют снижение цен за этот период на 50, а то и более процентов. Другой пример. Продаем помещение, купленное в феврале 2016 г. (Позняки, р-н ТЦ Аркадия) на вторичном рынке. Уже есть реальное предложение по цене + 15% к цене покупки. Надеюсь, сможем выйти на + 25% (стартовая стоимость продажи составляет + 35% от цены покупки). А так да, все дешевеет...
безоговорочно поддерживаю, плюсанул я уже неоднократно писал шо я даже в 14ом и 15ом на вторичке не нашел подходящих вариантов - все на корню выметали понаехавшие донбасята - да и после 2008го нежилой так сильно не просел как жилая недвига, даже те кого поджимали валютные кредиты не сливались нашару именно на этом основан мой сарказм в отношении всевозможных рыловских индексов и их "аналитики" и мой сдержанный оптимизм начиная с 16го
имхо дело в том шо те кто занимается нежилой более прагматичны и стрессоустойчивы, чем пересични аля франт и прочие, слившие свою недвигу 14ом когда сжималось очко, или упустившие возможности выгодно нырнуть в котлованы в 15ом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 22 січ, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Рыба-сом написав:Блин. Да где и когда я про "па200", заколоченные окна и прочий ОШ вещал? Просто я кагбэ за последовательность: Вы критикует оппонентов за то, что тянут в тему любую статью с "падением", но сами, получается, постите что-то подобное, но с "ростом". ЗЫ по моим ощущениям (во всяком случае, в сегменте, который монитора) уже год как "стабильность"
а где я говорил шо вы вещали про "про "па200", заколоченные окна и прочий ОШ"? блин вы прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО мой предыдущий адресованный вам пост - я за объективность, и когда обвалишки с одной стороны орут о том шо "рылы свистят", а с другой тянут в доказательство своей теории их мутные индексы и непонятно как и на чем основанную статистику - я об этом говорю а тут данные госстата, причем не о продаже первички, которую в реале нельзя никак корректно отследить, и "статистику" по которым дает левая и никому неизвестная контора, а цены, которые отследить как раз вполне можно так понятнее?
Я сейчас не могу посмотреть методологию расчета, но поскольку в теме неоднократно указывалось на отсутствие базы с реальными ценами продаж, то предполагаю, что это очередной "индекс динамики цен объявлений". Если это так, то чем эта статистика лучше того же индекса Бомбера?
Первый написав:....Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котлованом відмовляються продавати, проте будують. Варіанти: 1. ЛОШАРИ. Адже Всі знають про п...ц, вибори, і буде дешевше. 2. "А ЧЕ ЕСЛИ НЕТ"? Тоді буде дорожче?. 3. Совість з'явилася. Будують за свої щоб потім готове продати по 500. Я думаю, що соціально відповідальний бізнес вибрав пункт 3:-)
Оценил ваш юмор ))) Думаю, что переходят на "европейский" способ продажи. Плюс понимание, что доллар переоценен. Плюс - некуда вкладывать свои кровные. Плюс дороже становится выводить и хранить "честно наворованное". И, соответственно, - появляется возможность кредитовать покупателей под (к примеру) 5-7% в долларе. Где можно под такой процент разместить контролируемые активы? Но и это не основное. Тут (или на форуме DC) приводились графики мировых цен на "пшено" и "чувун". По этим показателя мы находимся на уровне конца 2006 - начала 2007. А цены на недвигу запаздывают.... Получается, что застройщики - самые ярые патриоты, верящие в благополучие Украины.
Рыба-сом написав:Я сейчас не могу посмотреть методологию расчета, но поскольку в теме неоднократно указывалось на отсутствие базы с реальными ценами продаж, то предполагаю, что это очередной "индекс динамики цен объявлений". Если это так, то чем эта старая лучше того же индекса Бомбера?
блиииин, ну ок шо касается первички: все эти бомберы, домики и луны кормятся из рук застройщиков, поэтому смешно воспринимать их как объективных аналитиков, в отличии от госстата вы будете это оспаривать? кстати в этом аспекте жадность бараки, который кроме рекламы застройщиков еще и продает контакты показательна поэтому все эти сайты и порталы заведомо из рекламных соображений дают цены в формате "от-..." которые не отражают истинного положения
шо касается вторички: снижение хотелок в процессе нащупывание порога где они приходят в соответствии к рыночным всегда трактовалось обвалишками как падение если даже здесь статистика хотелок показывает рост - ноу комент
шо еще возразите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Первый я тоже не гордый и повторю вопрос, на который вы так и не ответили: почему, если вид из окон так важен, а локейшен нет (по вашему), на серебряной миле, где подавляющее большинство квартир в пафосных жк имеют виды в стену, нет проблем с продажами и цены настолько высоки? это все изза мопов и фасадов? или все же локейшена?) прошу ответить по существу
Два негордих завжди домовляться. Я ніколи не стверджував, що локація не важлива. ЦП в полі крюковщини ніколи не з'явиться. У своєму прикладі якраз намагався нівелювати фактор локації, з метою виявлення впливу інших факторів, і доведення, що він є.
Вид в стіну один з факторів, який впливає на ціну. Залишаються ще мопи і фасад. Завдяки нівелювання фактору виду, ми бачимо що й фактор мопів теж впливає на ціну, виборка по кудрі цьому доказ. Якщо це все виключно через місце, то тре бути повним дибілом заплатити за повітря тт по 2+куе, замість за витриману і перевірену часом сталінку навпроти по 1 куе. А Я вірю в більшість наших людей:-) Щодо поверху. Тарян вважає, що вид коштує +50 дол за поверх ідентичної квартири. Метрополія теж так вважає. КАН так вважає, столиця трошки по іншому, але теж думає в цьому напрямку. Навіть укрбуд уже теж так вважає.
Зи. Прохання не тролити економом від аркади. Вище 16 поверху все дешевше.
Я ділюсь своїми враженнями від поїдання фломастерів. Я думаю Ви в курсі, що різним людям вони на смак різні:-) Простий приклад. Знайомий купив в новій англії здається 42 квадрати за 1050 тис грн з видом в стіну, але не на вільямса, щоб не шуміло. Я за нього радий. А інший в севені максимально високий з панорамою, але на 10 смуг... І за 1,1 млн.... І за нього теж радий.
Проте вони один одного вважають недалекими людьми:-)
J_P написав:теперь вы мне про количество квартир и парковок. Подземных парковок 100 !!!! Специально перезвонил в Приминвест и уточнил. Далее, 1) кол-во квартир. 570 а не 600? Значит вы не учли первые нежилые этажи. Кстати, в первом доме уже открылась ДИла. А это дополнительно N машин, припаркованных в течении дня. 2) в первом доме - Малиновского 8 (а он входит в эбщий план застройки и там общий ОСББ) - вААААще нет подземной парковки. На гостевых местах + на пешеходных дорожках помещается машин 20-25 + 3-4 мотоцикла. А квартир - более 200! Вечером вы не сможете заехать на территорию, чтобы выгрузить пакеты из супермаркета - все забито. 3) По поводу 3 стоянок в округе. ТАМ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ! И давно. У меня там 2 машины запаркованы. Посему не спорьте, плиз, о вкусе омаров... (Сдан всего один дом в ОболоньСкай, а вереница запаркованных по утрам машин тянется по проспекту метров на сто). И последнее. По моим ощущениям (пример дома в Б
1 . правильно во второй очереди 100 в третей 80 всего 180 паркомест . 2 . а чего это дилла должна влиять на количество квартир ? все первые этажи начала сталинграда это магазины и кафе но проблем с парковкой там нет . 3 . парковка возле дримика - фри, парковка возле патерсона - 50 грн в сутки , парковка возле трамвайных путей между двумя полосами оболонского проспекта в пределах той же суммы . и это я не говорю про парковку у кишени)))
буду в пятницу ночью там проезжать выложу сюда фотки забитых под завязку парковок - и если там будут свободные места то поставите бутылку коньяка?