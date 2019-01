Додано: Вів 22 січ, 2019 11:47

Anadonta написав: Немного по теме ветки - об "обвале" цен на недвижимость в Киеве.

Ищу сейчас объект на покупку (нежилое). По ощущениям - цены подросли даже по сравнению с прошлым летом и чего-то действительного стоящего нет, а варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности...

Не скажу за жилое (там свои законы и старый фонд действительно падает и падает в цене), но по нежилому никакого снижения не видно вообще.

Например, один из наших арендаторов хочет выкупить помещение (Подол), которое куплено летом 2012 г. Его предложение - минус 10% от цены покупки. Пока в переговорах (ищем альтернативу), но, почти уверен, что в случае нашего согласия сможем поднять планку и выйти в 0. При этом умные индексы рисуют снижение цен за этот период на 50, а то и более процентов.

Другой пример. Продаем помещение, купленное в феврале 2016 г. (Позняки, р-н ТЦ Аркадия) на вторичном рынке. Уже есть реальное предложение по цене + 15% к цене покупки. Надеюсь, сможем выйти на + 25% (стартовая стоимость продажи составляет + 35% от цены покупки).

безоговорочно поддерживаю, плюсанул

я уже неоднократно писал шо я даже в 14ом и 15ом на вторичке не нашел подходящих вариантов - все на корню выметали понаехавшие донбасята - да и после 2008го нежилой так сильно не просел как жилая недвига, даже те кого поджимали валютные кредиты не сливались нашару

именно на этом основан мой сарказм в отношении всевозможных рыловских индексов и их "аналитики" и мой сдержанный оптимизм начиная с 16го



